Sinner in campo oggi a Indian Wells 2026, semifinale contro Zverev: orario e dove vederla

Torna in campo oggi 14 marzo Jannik Sinner. Il tennista azzurro, attuale numero 2 del mondo, affronta in semifinale a Indian Wells 2026 il tedesco Alexander Zverev (4). Nell’altra semifinale il numero uno, lo spagnolo Carlos Alcaraz, affronterà invece il russo Daniil Medvedev (11).

Sinner ha incontrato Zverev già dieci volte in match ufficiali, il parziale è di 6-4 per l’altoatesino.

Sinner-Zverev: orario e dove vederla

La partita tra Sinner e Zverev, prima semifinale dell’Atp 1000 di Indian Wells 2026, è in programma alle 21.30. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva sui canali di Sky Sport. Sarà visibile anche in streaming su SkyGo e Now.