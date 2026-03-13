Indian Wells 2026, Alcaraz batte Norrie e vola in semifinale

Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka, i numeri uno del tennis in campo maschile e femminile, hanno entrambi vinto i loro quarti di finale in due set al BNP Paribas Open. A Indian Wells 2026 Sabalenka ha tenuto a bada Victoria Mboko, battuta con il punteggio di 7-6 (0), 6-4, e resta così in corsa per il suo primo titolo a Indian Wells.

Alcaraz – che ha aperto il 2026 vincendo 16 partite consecutive – ha superato Cameron Norrie 6-3, 6-4 e punta a conquistare qui il suo terzo titolo nelle ultime quattro edizioni.

Anche Jannik Sinner, Alexander Zverev e Daniil Medvedev sono passati alle semifinali maschili.

Medvedev contro Draper, punto contestato

Medvedev ha beneficiato di un punto contestato nella sua vittoria per 6-1, 7-5 sul campione in carica Jack Draper.

Draper ha gettato le braccia lungo i fianchi per segnalare che pensava che il dritto profondo di Medvedev fosse atterrato lungo durante uno scambio, che si è poi concluso diversi tiri più tardi quando il rovescio di Medvedev è andato in rete. Medvedev, già avanti di un set, ha chiesto all’arbitro Aurelie Tourte una revisione video. Tourte ha detto che, secondo le regole, il gesto di Draper è stato “qualcosa di diverso da quello che si farebbe normalmente” e che si è sentita obbligata ad assegnare il punto a Medvedev. “Abbiamo giocato due colpi dopo” l’episodio contestato da Medvedev, ha protestato con calma Draper. “Capirei se avesse sbagliato la palla successiva, ma non l’ha fatto”, ha concluso.