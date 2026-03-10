Sinner-Fonseca oggi a Indian Wells 2026: orario e dove vederla

Torna in campo oggi 10 marzo, nella notte italiana, Jannik Sinner, impegnato negli ottavi di finale contro il brasiliano Joao Fonseca, attuale numero 35 del mondo ma considerato da molti osservatori come il possibile futuro ‘terzo incomodo’ tra lo stesso Sinner e il numero uno del ranking, Carlos Alcaraz. Sinner arriva a questo match dopo la convincente vittoria nel turno precedente contro il canadese Denis Shapovalov (39), sconfitto in due set con il punteggio di 6-3, 6-2.

Il diciannovenne talento brasiliano ha sconfitto prima il belga Collignon (7-6 6-4), poi il russo Khachanov (4-6 7-6 6-4) cancellando due match point, e al terzo turno l’americano Paul lasciandogli solo 5 giochi. Fonseca appare in gran forma e contro Sinner potrebbe esaltarsi.

Sinner-Fonseca: orario e dove vederla

Il match tra Sinner e Fonseca, che rappresenta il primo confronto tra i due, è in programma non prima delle 18 ora di Indian Wells, le 2 della notte in Italia. La partita si potrà seguire in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme SkyGo, Now e Tennis Tv.