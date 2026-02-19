Sinner shock agli Atp Doha 2026: fuori ai quarti contro Mensik

Agli Atp Doha 2026 Jannik Sinner crolla a sorpresa contro Jakub Mensik. Il ceco, 16esimo nella classifica mondiale, passa così in semifinale e affronterà il francese Arthur Fils, mentre il tennista altoatesino torna a casa rabbuiato e con tanto da pensare.

Finisce in tre set con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-3 per Mensik. Sinner riprende a essere sé stesso solo nel secondo parziale, poi il buio. Sotto shock i tifosi a casa e quelli che hanno assistito al match sul campo in cemento del Khalifa International Tennis and Squash Complex.

Contro ogni pronostico, il risultato arriva a due giorni dalla sessione di pesca a cui Sinner ha partecipato insieme a Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Andrey Rublev nel Golfo Persico. In questo inizio 2026, è l’unica gara in cui ha incontrato e battuto lo spagnolo numero 1 al mondo. La rincorsa al vertice della classifica Atp si fa sempre più dura.