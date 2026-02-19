Sinner-Mensik, oggi all’Atp Doha 2026: orario e dove vedere la partita

Al primo turno il n.2 del ranking ha battuto Tomas Machac, mentre agli ottavi si è sbarazzato dell’australiano Alexei Popyrin

Jannik Sinner torna in campo oggi, giovedì 19 febbraio per i quarti dell’Atp Doha 2026. Il fuoriclasse italiano, numero 2 del mondo, se la vedrà con il ceco Jakub Mensik. Nel primo turno del torneo del Qatar, Sinner ha battuto Tomas Machac, mentre agli ottavi si è sbarazzato dell’australiano Alexei Popyrin, con il punteggio di 6-3, 7-5 in due set. Non ci sono precedenti tra i due tennisti, che quindi scenderanno in campo uno contro l’altro per la prima volta in carriera.

Sinner-Mensik, orario e dove vederla in tv

Il quarto di finale tra Sinner e Mensik si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport 1 (canale 201) e su Sky Sport Tennis (canale 203). L’inizio dell’incontro è fissato per le 19 italiane. Lo streaming sarà garantito dall’app di SkyGo e NOW.