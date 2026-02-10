Wta Doha 2026, Errani e Paolini vincono in doppio: impresa Cocciaretto che vola gli ottavi

Jasmine Paolini ritrova il sorriso grazie al doppio al ‘Qatar TotalEnergies Open’, primo WTA 1000 della stagione. A poche ore dalla sconfitta in singolare contro Maria Sakkari, la toscana è scesa in campo insieme a Sara Errani per iniziare la difesa del titolo vinto lo scorso anno. Un inizio più che positivo per le n.3 al mondo di specialità (n.1 del tabellone in Qatar), con una vittoria per 63 61 ai danni della norvegese Ulrike Eikeri (n.39 WTA in doppio) e la cinese Xinyu Jiang (n.29 WTA in doppio). Il successo vale per loro l’accesso ai quarti di finale, per i quali attendono però ancora di conoscere i nomi delle proprie avversarie, che saranno le n.7 del seeding Cristina Bucsa e Nicole Melichar-Martinez oppure Laura Siegemund e Vera Zvonareva.

Cocciaretto elimina Gauff e avanza agli ottavi

Impresa di Elisabetta Cocciaretto che si è assicurata un posto negli ottavi di finale del torneo Wta di Doha, primo Wta 1000 della stagione (montepremi 4.088.211 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento del Khalifa International Tennis Complex.

Sul palcoscenico del Centrale la 25enne di Fermo, n.57 del ranking, ripescata come lucky loser, dopo aver battuto all’esordio nel main draw la francese Elsa Jacquemot (n.60 Wta), ha sconfitto per 6-4, 6-2 in poco più di un’ora e mezza di gioco la statunitense Coco Gauff, n.5 del ranking e quarta favorita del seeding, che in Qatar ha raggiunto i quarti nel 2022 e nel 2023. “Grazie a tutti i tifosi per essere venuti – ha detto una Cocciaretto sorridente nell’intervista in campo – Il torneo è incredibile, per me è un onore giocare qui”. Mercoledì negli ottavi Cocciaretto troverà l’altra statunitense Ann Li, n.41 Wta.