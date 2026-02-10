Atp Finals, a Mediaset dal 2026 i diritti in chiaro: ira Pd contro Rai e “Telemeloni”

Mediaset ha raggiunto un’intesa per l’acquisizione dei diritti televisivi free to air delle Nitto ATP Finals di tennis per il prossimo ciclo pluriennale, a partire dal 2026, ampliando ulteriormente la propria offerta di grande sport in chiaro. Lo fa sapere Mediaset in una nota.

L’accordo porterà sulle reti e sulle piattaforme del Gruppo una selezione di otto tra i migliori incontri di uno degli eventi più seguiti del calendario tennistico internazionale, con i top player del ranking mondiale. Quest’anno le Nitto ATP Finals si svolgeranno dal 15 al 22 novembre all’Inalpi Arena di Torino. La scorsa edizione è stata vinta da Jannik Sinner, che ha superato in finale Carlos Alcaraz. “Con questo accordo, Mediaset ancora una volta offre gratuitamente un evento sportivo di grande prestigio ai telespettatori italiani”, si legge nel comunicato.

I dem: “Dimissioni di Petrecca imprescindibili”

“Quella dei diritti delle Atp Finals è l’ennesima batosta per la Rai. La nuova gestione, invece di investire sul rilancio e sul rafforzamento del servizio pubblico, sembra volerlo dismettere pezzo dopo pezzo. Rossi si sta comportando, di fatto, da liquidatore del servizio pubblico, non da chi dovrebbe difenderlo e valorizzarlo“. E’ il commento dei componenti democratici della commissione di vigilanza Rai alla notizia, riportata questa mattina da diversi quotidiani nella loro versione cartacea, del raggiungimento dell’accordo sui diritti tv in chiaro per le Atp Finals tra Mediaset e la Associazione Tennisti Professionisti “che vede battuta ‘Telemeloni’”. “La perdita di questo appuntamento è una grave perdita per il servizio pubblico radiotelevisivo. Le dimissioni di Petrecca sono ormai imprescindibili”, concludono gli esponenti dem.

Il “torneo dei maestri”

Le Atp Finals, il cosiddetto ‘torneo dei maestri’, vede in gara i migliori otto giocatori di tennis della stagione. Torino è dal 2021 la sede del torneo, e recentemente ha ottenuto il rinnovo dell’affidamento dell’organizzazione fino al 2030, da parte dell’Atp attualmente guidata dall’italiano Andrea Gaudenzi. Si tratta del più importante torneo dell’anno dopo le quattro prove del Grande Slam. Il detentore del titolo 2025 è l’italiano Jannik Sinner. Il vincitore consegue da un minimo di 1 100 a un massimo di 1 500 punti ATP, a metà strada tra un torneo Masters (1 000 punti) e uno Slam (2 000 punti).