Australian Open 2026, Alcaraz in finale: Zverev sconfitto dopo una battaglia di cinque ore e mezza

Carlos Alcaraz ha vinto la prima semifinale degli Australian Open 2026 contro Alexander Zverev. Lo spagnolo ha avuto la meglio in un match epico, terminato con il punteggio di 6-4 7-6 6-7 6-7 7-5 dopo cinque ore e 27 minuti.

Alexander Zverev durante il match contro Carlos Alcaraz agli Australian Open, Melbourne, 30 gennaio 2026 (AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake)

Quella andata in scena sulla Rod Laver Arena del Melbourne Park è stata una sfida incredibile, segnata dai crampi e dai problemi fisici accusati dal n°1 del mondo a partire dalla metà del terzo set. Non sono mancate le lamentele da parte del tedesco, n°3 Atp, che ha protestato per il fatto che Alcaraz stesse ricorrendo al medical time-out nonostante questo, per regolamento, non venga concesso in caso di crampi. Il 22enne di El Palmar domenica 1° febbraio giocherà la sua ottava finale Slam in carriera, la prima a Melbourne. Per sapere chi sarà il suo sfidante bisognerà attendere il verdetto dell’incontro tra Jannik Sinner e Novak Djokovic.

Longest semifinal in Australian Open history 🙌 https://t.co/IT1ZlJHpvu — #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2026

Alcaraz-Zverev, il racconto del match

Nonostante Zverev abbia servito con percentuali subito altissime, Alcaraz è riuscito a mantenere il pieno controllo dei primi due set vinti 6-4 7-6. Sul 4-4 del terzo parziale, lo spagnolo è stato colto improvvisamente dai crampi ed è stato costretto a giocare quasi da fermo. Rientrato in partita dopo il medical time-out ha trascinato al quinto set il rivale, incapace di sfruttare il servizio sul 5-4. Al numero 1 del mondo, già tre volte finalista a Wimbledon, due volte a Parigi e due a Flushing Meadows, mancava soltanto il big match a Melbourne per diventare il 20° tennista di sempre presente in tutte le quattro finali Slam, il 12° dell’Era Open e il terzo più giovane di tutti i tempi.

Numeri e curiosità su Carlos Alcaraz

Il 22enne di El Palmar fino ad oggi ha conquistato sei Slam, otto Masters 1000, per un totale di 24 trofei. Il primo titolo è arrivato nel 2021 all’Atp 250 di Umag, in Croazia, dando il via a un’ascesa inarrestabile. Lo scorso anno l’iberico ha siglato il suo record personale conquistando otto tornei in una sola stagione, tra cui Roland Garros e Us Open e i Masters 1000 di Monte-Carlo, Roma e Cincinnati. N°1 in classifica, dal 2018 (anno in cui è diventato professionista) a gennaio 2026, nel circuito Atp, ha accumulato un montepremi di oltre 60.000.000 euro. Inoltre una volta che arriva in fondo al torneo, Carlos raramente fallisce. Su 32 finali disputate, ne ha vinte 24 e perse solo otto.