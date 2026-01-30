Australian Open 2026, Abodi: “Ko Sinner? Succede, ma è capace di valorizzare la sconfitta”

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, commenta in un’intervista a LaPresse la sconfitta di Jannik Sinner in semifinale degli Australian Open contro Novak Djokovic: l’azzurro, due volte campione in carica dello slam di Melbourne, è stato sconfitto in cinque set dall’ex numero 1 del mondo dopo una battaglia di oltre quattro ore. “La sconfitta di Sinner? Succede ed è straordinario che succeda anche per i meriti di un avversario che sembrava avviato sul viale del tramonto che si è ritrovato davanti Sinner. Questa è la regola dello sport, rende ancora più affascinante l’atleta che sembra imbattibile e che invece come tutti gli altri può cadere. Lui di diverso rispetto agli altri sa rialzarsi, sa spiegarsi le ragioni e valorizzare la sconfitta“, ha detto Abodi a LaPresse.