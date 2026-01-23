Sinner in campo nella notte agli Australian Open, ma c’è allerta caldo. Giocano anche altri due azzurri: orario e dove vederli

“A causa delle condizioni meteo, il programma di sabato 24 gennaio inizierà alle 10.30“. Così gli organizzatori degli Australian Open 2026 hanno annunciato che il programma di sabato 24 gennaio sui tre campi principali comincerà prima del previsto a causa dell’allerta caldo a Melbourne, dove sono previste temperature torride. Per questo motivo Jannik Sinner giocherà per la prima volta in sessione diurna, non prima delle 12.00 ora locale (le 2.00 italiane) contro lo statunitense di origini italiane Eliot Spizzirri sulla Rod Laver Arena, che è dotata di tetto. Proprio per lo stesso motivo scenderanno in campo ancora prima gli altri due azzurri Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Musetti alle 10.30 ora australiana (0.30 in Italia) aprirà il programma sulla Melbourne Arena contro il ceco Tomas Machac, mentre Darderi in contemporanea affronterà il russo Karen Khachanov sulla Show Court Arena.

Sinner e gli italiani in campo il 24 gennaio: orario e dove vederli

