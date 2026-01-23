Sinner in campo nella notte agli Australian Open, ma c’è allerta caldo. Giocano anche altri due azzurri: orario e dove vederli

“A causa delle condizioni meteo, il programma di sabato 24 gennaio inizierà alle 10.30“. Così gli organizzatori degli Australian Open 2026 hanno annunciato che il programma di sabato 24 gennaio sui tre campi principali comincerà prima del previsto a causa dell’allerta caldo a Melbourne, dove sono previste temperature torride. Per questo motivo Jannik Sinner giocherà per la prima volta in sessione diurna, non prima delle 12.00 ora locale (le 2.00 italiane) contro lo statunitense di origini italiane Eliot Spizzirri sulla Rod Laver Arena, che è dotata di tetto. Proprio per lo stesso motivo scenderanno in campo ancora prima gli altri due azzurri Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Musetti alle 10.30 ora australiana (0.30 in Italia) aprirà il programma sulla Melbourne Arena contro il ceco Tomas Machac, mentre Darderi in contemporanea affronterà il russo Karen Khachanov sulla Show Court Arena.
Sinner e gli italiani in campo il 24 gennaio: orario e dove vederli
- Khachanov-Darderi 0.30
- Musetti-Machac 0.30
- Spizzirri-Sinner 2.00
Warner Bros. Discovery detiene i diritti dell’Australian Open e garantisce la copertura integrale dell’evento. Ecco le piattaforme dove si può seguire il torneo in streaming:
- Discovery+ con il pacchetto “Intrattenimento + Sport”.
- HBO Max, la nuova piattaforma del gruppo dedicata a serie TV e cinema, integra la propria offerta con un add-on sportivo.
- Dazn: per chi possiede già un abbonamento alla piattaforma, con un pacchetto ‘Full’ o ‘Family’, i canali Eurosport sono inclusi senza costi aggiuntivi.
- Prime Video Channels su Amazon offre la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento ai canali Eurosport direttamente attraverso la piattaforma, garantendo l’accesso ai sei canali dedicati all’Australian Open.