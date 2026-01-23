Australian Open 2026, Paolini fuori: battuta in due set da Jovic. Alcaraz supera Moutet

Jasmine Paolini fallisce la caccia degli ottavi di finale agli Australian Open 2026. L’azzurra, numero 8 del mondo, è stata sconfitta dalla statunitense Iva Jovic (27), in due set, con il punteggio di 6-2, 7-6. Nella notte il numero 1 del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, ha superato il turno senza problemi contro il francese Corentin Moutet (37) con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-1. Vittoria anche per la numero 1 del tabellone femminile, Aryna Sabalenka, che ha sconfitto in due set Anastasija Potapova.
Partite del 23 gennaio: i risultati
Tabellone maschile
- Tien-Borges – 7-6, 6-4, 6-2
- Medvedev-Maroszan – 6-7, 4-6, 7-5, 6-0, 6-3
- Paul-Davidovich Fokina – 6-1, 6-1, rit.
- Alcaraz-Moutet -6-2, 6-4, 6-1
- Cerundolo-Rublev
- Zverev-Norrie
- Tiafoe-De Minaur
- Bublik-Etcheverry
Tabellone femminile
- Mboko-Tauson – 7-6, 5-7, 6-3
- Sabalenka-Potapova – 7-6, 7-6
- Sonmez-Putintseva – 3-6, 7-6, 3-6
- Gauff-Baptiste – 3-6, 6-0, 6-3
- Muchova-Linette – 6-1, 6-1
- Jovic-Paolini –6-2, 7-6
- Svitolina-Shnaider –
- Ruse-Andreeva –
Nel corso del match Paolini ha accusato dei problemi di stomaco che l’hanno debilitata, ma comunque ottima la prova dell’americana di origini serbe che solo la settimana scorsa era stata sconfitta dall’altra azzurra Elisabetta Cocciaretto nella finale del torneo Wta di Hobart. Nel prossimo turno Jovic troverà negli ottavi la kazaka Yulia Puntintseva, n.94, che si è imposta per 6-3, 6-7(3), 6-3, dopo oltre due ore e mezza di gioco, sulla turca Zeynep Sonmez, n.112 del ranking, proveniente dalle qualificazioni.
Niente da fare per Jasmine Paolini: l’azzurra viene nettamente sconfitta dall’americana al tie-break del secondo set, con il punteggio di 7-3. Jovic si impone dunque 6-2, 7-6 in 1 ora e 48′. Sfuma il sogno degli ottavi per l’azzurra.
L’azzurra non cede e rimonta nuovamente su Jovic, conquistando ancora il break: 6-6, il secondo set si deciderà al tie-break.
Jasmine Paolini perde nuovamente il servizio e l’americana si porta sul 6-5 nel secondo set. Dopo il cambio campo servirà per il match.
Ottima reazione di Jasmine Paolini che fa il break nel momento decisivo e riaggancia Jovic sul 5-5 nel secondo set.
L’azzurra tiene il servizio nel nono game del secondo set e si riporta sotto all’avversaria, che ora conduce 5-4 e dopo il cambio campo servirà per il match.
Iva Jovic è avanti 5-3 nel secondo set, dopo aver vinto il primo 6-2. Jasmine Paolini serve per restare nel match.
Ancora in difficoltà Jasmine Paolini, sotto 4-2 nel secondo set. L’azzurra va al servizio per tentare di restare in partita.
Paolini subisce un break, ora l’americana conduce 2-1.
Parte bene Paolini nel secondo set, tenendo il servizio nel primo game. Ora le due tenniste sono in parità, 1-1.
Jasmine Paolini perde il primo set contro la statunitense Jovic, che si impone con il punteggio di 6-2 in un set apparso a senso unico.
Paolini si fa nuovamente breakare nel quinto game e va sotto 4-1, con servizio Jovic.
Parte male Jasmine Paolini contro Iva Jovic, andando subito sotto 3-0 nel primo set. Ma poi recupera un break e si porta sull’1-3 con servizio a disposizione.