Australian Open 2026, Paolini fuori: battuta in due set da Jovic. Alcaraz supera Moutet

Vittorie per Sabalenka e Coco Gauff

Jasmine Paolini fallisce la caccia degli ottavi di finale agli Australian Open 2026. L’azzurra, numero 8 del mondo, è stata sconfitta dalla statunitense Iva Jovic (27), in due set, con il punteggio di 6-2, 7-6. Nella notte il numero 1 del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, ha superato il turno senza problemi contro il francese Corentin Moutet (37) con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-1. Vittoria anche per la numero 1 del tabellone femminile, Aryna Sabalenka, che ha sconfitto in due set Anastasija Potapova.

Partite del 23 gennaio: i risultati

Tabellone maschile

Tien-Borges – 7-6, 6-4, 6-2

Medvedev-Maroszan – 6-7, 4-6, 7-5, 6-0, 6-3

Paul-Davidovich Fokina – 6-1, 6-1, rit.

Alcaraz-Moutet -6-2, 6-4, 6-1

Tabellone femminile

Mboko-Tauson – 7-6, 5-7, 6-3

Sabalenka-Potapova – 7-6, 7-6

Sonmez-Putintseva – 3-6, 7-6, 3-6

Gauff-Baptiste – 3-6, 6-0, 6-3

Muchova-Linette – 6-1, 6-1

Jovic- Paolini –6-2, 7-6

