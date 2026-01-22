Sinner-Duckworth agli Australian Open 2026: match al via – La diretta

Secondo turno degli Australian Open 2026 per Jannik Sinner, alla ricerca del terzo trionfo consecutivo nel primo slam della stagione tennistica sul cemento di Melbourne. L’azzurro numero 2 del ranking Atp sfida il padrone di casa James Duckworth (n.88 Atp) per un posto ai 16esimi di finale. Si gioca a partire dalle 9:10 circa ora italiana. Segui il match in diretta con noi.
Anche Duckworth tiene il suo turno di servizio. Il secondo game arriva ai vantaggi, ma l’australiano muove bene la palla e chiude l’1-1 dopo due scambi lunghi.
Tutto facile per Sinner nel primo turno di servizio, vinto concedendo solo un 15 a Duckworth e registrando anche un ace. L’azzurro avanti 1-0.
Al via il match del secondo turno degli Australian Open 2026 tra Jannik Sinner e James Duckworth. L’azzurro parte al servizio.
Warner Bros. Discovery detiene i diritti esclusivi dell’Australian Open e garantisce la copertura integrale dell’evento. Ecco le piattaforme dove si può seguire il torneo in streaming:
Discovery+ con il pacchetto “Intrattenimento + Sport” proposto a 8 euro al mese.
HBO Max, la nuova piattaforma del gruppo dedicata a serie TV e cinema, integra la propria offerta con un add-on sportivo. Aggiungendo un supplemento da 3 euro al mese ai vari piani, gli abbonati potranno seguire l’Australian Open.
Dazn: per chi possiede già un abbonamento alla piattaforma, con un pacchetto ‘Full’ o ‘Family’, i canali Eurosport sono inclusi senza costi aggiuntivi.
Prime Video Channels su Amazon offre la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento ai canali Eurosport direttamente attraverso la piattaforma, garantendo l’accesso ai sei canali dedicati all’Australian Open.
Molto risalenti tutti i precedenti tra Jannik Sinner e James Duckworth, tutti sul cemento:
- I due si sono incontrati la prima volta ai 16esimi di finale dell’Atp di Colonia 2 a ottobre 2020: Sinner, allora 19enne, vinse per 6-2, 6-1.
- Poco meno di un anno dopo, ad agosto 2021, ai 16esimi dell’Atp di Toronto, fu l’australiano a vincere a sorpresa, battendo Sinner (che era la testa di serie numero 16 del torneo) con il punteggio di 6-3, 6-4.
- L’ultimo testa a testa a ottobre 2021, ai quarti di finale dell’Atp di Sofia: vittoria per Sinner con il punteggio di 7-6 (7-4), 6-4.
Jannik Sinner è approdato al secondo turno degli Australian Open 2026 dopo il ritiro del francese Hugo Gaston per infortunio nel primo turno, quando il punteggio era di 6-2, 6-1 a favore dell’italiano. Nel suo match di esordio del torneo, invece, James Duckworth, che si era qualificato con una wild card, aveva superato il croato Dino Prizmic in cinque set per 7-6 (7-4), 3-6, 1-6, 7-5, 6-3.