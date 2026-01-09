Atp Hong Kong 2026, Musetti vola in semifinale contro Rublev

Bastano 74 minuti a Lorenzo Musetti, n°7 del mondo, per battere 6-4 6-4 Coleman Wong (n°150 Atp) e centrare al torneo Atp Hong Kong 2026 la sua 25a semifinale nel circuito professionistico, l’11a sul veloce. Battendo il beniamino di casa, classe 2004, il carrarino è diventato il primo semifinalista italiano nel torneo. “Sono molto felice, avevo già giocato contro Wong qui, da allora è cresciuto molto. Sapevo di dover essere molto solido, sono rimasto sempre concentrato, non gli ho dato grandi possibilità di andare avanti nel punteggio”, ha detto nell’intervista a caldo come riporta Supertennis. In semifinale Musetti affronterà Andrey Rublev, che ha sconfitto il portoghese Nuno Borges per 6-3 6-4.

Poi l’azzurro sarà protagonista anche della finale di doppio con Lorenzo Sonego, grazie al forfait in semifinale di Gabriel Diallo e dello stesso Wong, rivali designati degli azzurri, che hanno annunciato il ritiro prima di scendere in campo. “In doppio ieri è stata una partita dura, mi piace molto giocare con Sonego che è uno dei miei migliori amici nel circuito. Abbiamo già perso due finali. Domani intanto spero di poter giocare in semifinale una partita solida come oggi”, ha aggiunto il fuoriclasse 23enne.