Musetti all’Atp Hong Kong 2026: rimonta su Etcheverry e approdo ai quarti

Lorenzo Musetti inizia con un successo il suo 2026 in singolare al ‘Bank of China Tennis Open’, l’Atp Hong Kong 2026 dotato di un montepremi di 700.045 dollari, che si disputa sui campi in cemento di Hong Kong. Numero 7 del ranking, entra in tabellone direttamente al secondo turno e batte 6-7(3), 6-2, 6-4 l’argentino Tomas Martin Etcheverry, n.57 Atp, che ancora non ha mai battuto un Top 10.

Testa di serie numero 1 per la settima volta in un torneo Atp, l’azzurro ottenuto il terzo successo in altrettanti confronti diretti e raggiunto il 42mo quarto di finale Atp, il 19esimo sul duro. Affronterà il 21enne talento di casa Coleman Wong (150 Atp) o il canadese Gabriel Diallo (40 Atp).

Musetti: “Ho fatto fatica a trovare il ritmo”

“Tomas ha iniziato bene, ha servito molto bene, ho fatto fatica a trovare il ritmo. Col passare del match ho giocato con più intensità, sono contento della vittoria”, ha detto Musetti nell’intervista a caldo. “A Hong Kong mi trovo bene, mi sento come a casa. Il pubblico mi ha accolto molto bene, l’impianto è anche migliorato. Sono sempre contento di iniziare l’anno qui, spero che sia una lunga settimana”, ha aggiunto l’azzurro come riporta SuperTennis.