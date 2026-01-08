Atp Hong Kong, Sonego eliminato dal cinese Shang

Accesso Archivi

Sconfitta per Lorenzo Sonego negli ottavi di finale del torneo Atp di Hong Kong. Il tennista italiano è stato superato dal cinese Shang Juncheng per 6-3 6-4 in un’ora e 24 minuti di gioco. In corsa della pattuglia italiana resta solo Lorenzo Musetti, che sfiderà nei quarti di finale il padrone di casa Coleman Wong.

Testa di serie numero 1 per la settima volta in un torneo Atp, l’azzurro ottenuto il terzo successo in altrettanti confronti diretti e raggiunto il 42mo quarto di finale Atp, il 19esimo sul duro. Affronterà il 21enne talento di casa Coleman Wong (150 Atp) o il canadese Gabriel Diallo (40 Atp)

