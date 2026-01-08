Atp Hong Kong, Sonego eliminato dal cinese Shang

Sconfitta per Lorenzo Sonego negli ottavi di finale del torneo Atp di Hong Kong. Il tennista italiano è stato superato dal cinese Shang Juncheng per 6-3 6-4 in un’ora e 24 minuti di gioco. In corsa della pattuglia italiana resta solo Lorenzo Musetti, che sfiderà nei quarti di finale il padrone di casa Coleman Wong.
Musetti testa di serie
Testa di serie numero 1 per la settima volta in un torneo Atp, l’azzurro ottenuto il terzo successo in altrettanti confronti diretti e raggiunto il 42mo quarto di finale Atp, il 19esimo sul duro. Affronterà il 21enne talento di casa Coleman Wong (150 Atp) o il canadese Gabriel Diallo (40 Atp)