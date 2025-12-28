Kyrgios-Sabalenka, l’australiano vince ‘la battaglia dei sessi’: la n.1 al mondo ko in due set

Nick Kyrgios ha vinto la ‘battaglia dei sessi‘ con la numero uno del ranking femminile Aryna Sabalenka, che ha perso il match di esibizione disputato alla Coca Cola Arena di Dubai in due set, con il punteggio di 6-3, 6-3. La più celebre sfida su un campo da tennis tra un uomo e una donna risale al 1973, quando Billie Jean King, all’epoca 29enne e con 10 Slam già in bacheca, sconfisse il 55enne Bobby Riggs, vincitore in carriera di e Us Open e di un Wimbledon. Il ‘remake’ 2025 della ‘battaglia dei sessi’ si è giocata con regole particolari: il campo di Sabalenka è stato accorciato del 9% rispetto a quello di Kyrgios “per riflettere le differenze medie nella velocità di movimento tra uomini e donne”. Non era inoltre prevista la seconda di servizio. +

Kyrgios: “Partita dura, Sabalenka grande combattente”

“Aryna mi ha tolto il mio servizio un paio di volte, è una grande combattente. Ovviamente ero nervoso, non credo che molte persone avrebbero alzato la mano per essere nella mia posizione”. Sono le prime parole di Nick Kyrgios dopo aver battuto Aryna Sabalenka nella ‘battaglia dei sessi’, match d’esibizione disputato a Dubai. “E’ stata una partita lottata, un match di cui tutto il mondo ha parlato negli ultimi mesi. Ci sono stati break da entrambe le parti, avrebbe potuto finire in un modo o nell’altro”, ha aggiunto il tennista australiano.

Sabalenka: “Vorrei affrontare Kyrgios di nuovo“

“Mi sono sentita benissimo. Penso di aver combattuto alla grande. Lui era in difficoltà, si è stancato molto. Credo che il livello sia stato altissimo, ho fatto tanti colpi bellissimi, sono andata spesso a rete, palle corte. Mi sono davvero divertita”. Così Aryna Sabalenka dopo la sconfitta rimediata contro Nick Kyrgios nella ‘battaglia dei sessi’, match d’esibizione disputato a Dubai. . “La prossima volta che giocherò contro di lui conoscerò già le tattiche, i suoi punti di forza e di debolezza, e sarà sicuramente una partita migliore – ha aggiunto la bielorussa – Amo mettermi alla prova e mi piacerebbe affrontarlo di nuovo”.