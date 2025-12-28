Sabalenka-Kyrgios, oggi la ‘battaglia dei sessi’ a Dubai: orario e dove vederla in chiaro

Oggi, 28 dicembre, Aryna Sabalenka, la numero uno del tennis femminile, e Nick Kyrgios, uno dei tennisti più controversi del circuito maschile, si sfideranno in una “battaglia dei sessi” a Dubai, 52 anni dopo il celebre incontro tra Billie Jean King e Bobby Riggs.

La partita di Sabalenka e Kyrgios ha suscitato opinioni contrastanti, con molti che vedono la sfida più come un evento spettacolare che come un confronto di pari livello competitivo.

La storica sfida tra Billie Jean King e Bobby Riggs

Billie Jean King, che nel 1973 affrontò Riggs in un match simbolo per la parità di genere, vincendo l’incontro, ha espresso il suo scetticismo, dichiarando che, sebbene sia un evento interessante, la sfida odierna non abbia lo stesso significato culturale e sociale di quella del 1973. King ha sottolineato che il suo incontro – da cui nel 2017 è stato tratto un film con Emma Stone e Steve Carell – aveva un impatto più profondo, legato alla lotta per l’uguaglianza delle donne nello sport, mentre quella di Sabalenka e Kyrgios, pur apprezzabile, sembra essere solo un’opportunità per attrarre pubblico in un periodo di transizione agonistica.

Anche Garbine Muguruza ha commentato l’evento, mostrando una posizione piuttosto realista. L’ex numero 1 del mondo ha dichiarato che, durante la sua carriera, non sarebbe mai riuscita a battere un giocatore di livello medio, ma solo un tennista fuori dalla Top 1000 maschile. Secondo Muguruza, la superiorità fisica degli uomini nel tennis, dovuta a una maggiore massa muscolare e resistenza, rende queste sfide altamente sbilanciate, nonostante le tenniste femminili possiedano abilità tecniche e tattiche di altissimo livello.

La ‘battaglia dei sessi’

La “battaglia dei sessi” affonda le radici in una serie di celebri incontri storici. Il primo fu quello tra Bobby Riggs e Margaret Court nel 1973, vinto da Riggs, seguito dal leggendario match tra Riggs e Billie Jean King, che si concluse con la vittoria di quest’ultima davanti a 90 milioni di telespettatori. L’ultima grande sfida di questo tipo si svolse nel 1992, quando Jimmy Connors affrontò Martina Navrátilová, con Connors che si impose in due set. Sebbene queste sfide siano diventate simbolo di uguaglianza, rimangono eventi principalmente legati allo spettacolo, con il valore sportivo che resta discutibile in base alla disparità fisica tra i giocatori maschi e femmine.

L’atteso incontro tra Sabalenka e Kyrgios si inserisce quindi in un contesto più ampio di spettacolarizzazione degli sport, dove la “battaglia dei sessi” appare come un’ulteriore attrazione mediatica piuttosto che un vero test di parità tra i generi.

Sabalenka-Kyrgios: orario e dove vederlo

La ‘battaglia dei sessi’ tra Nick Kyrgios e Aryna Sabalenka è in programma a Dubai (Emirati Arabi Uniti) alle 17 italiane e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Supertennis.