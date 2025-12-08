Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 8 dicembre 2025

Ultima ora

Jasmine Paolini: “Sara Errani entra nel mio team, lei è di un altro livello. Sinner e Alcaraz? Incredibili”

Jasmine Paolini: “Sara Errani entra nel mio team, lei è di un altro livello. Sinner e Alcaraz? Incredibili”
Sara Errani e Jasmine Paolini (Alfredo Falcone/LaPresse)
LaPresse
LaPresse
,

La campionessa del tennis italiano intervistata a Che Tempo Che Fa

Jasmine Paolini, ospite di ‘Che Tempo che Fa’ sul Nove, ufficializza l’ingresso di Sara Errani nel suo staff. “Avrò due persone nel team, Danilo Pizzorno che sarà il mio allenatore e Sara Errani che farà più la parte tattica di partita, perché lei tatticamente è another level”.

Prima di vincere le Olimpiadi non ce le avevo molto in testa. È brutto da dire, ma per il tennis le Olimpiadi, essendo ogni 4 anni e mentre ogni anno ci sono gli Slam, un pochino secondo me sono messe da parte. Quando Sara mi ha chiesto di fare il doppio per provare a qualificarci per le Olimpiadi… le ho detto ‘va bene’ – ha raccontato la tennista azzurra – Abbiamo iniziato a giocare il doppio e vedevo che giocavamo bene. Prima ‘io e il doppio’ non eravamo tanto amici.

“Sinner? Mi fa impazzire”

Una volta ho litigato con il mio ex allenatore Renzo Furlan e gli ho detto che non volevo più giocare il doppio… e invece alla fine mi ha regalato momenti incredibili. Quando abbiamo vinto la medaglia, in quel momento mi sono resa conto del valore che hanno le medaglie Olimpiche che è una roba totalmente diversa. Coinvolge molte più persone di quel Paese e me ne sono resa conto però dopo. Sinner? Mi fa impazzire quando Jannik colpisce la palla fortissimo, è una sensazione che mi piace tanto e che mi piace anche su di me quando riesco a colpire forte. Quindi quella cosa di Jannik a me fa impazzire, però ovviamente anche Alcaraz ha un tennis che ti lascia a volte a bocca aperta, quindi tutti e due secondo me sono incredibili”.

© Riproduzione Riservata