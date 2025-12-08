Jasmine Paolini: “Sara Errani entra nel mio team, lei è di un altro livello. Sinner e Alcaraz? Incredibili”

Jasmine Paolini, ospite di ‘Che Tempo che Fa’ sul Nove, ufficializza l’ingresso di Sara Errani nel suo staff. “Avrò due persone nel team, Danilo Pizzorno che sarà il mio allenatore e Sara Errani che farà più la parte tattica di partita, perché lei tatticamente è another level”.

“Prima di vincere le Olimpiadi non ce le avevo molto in testa. È brutto da dire, ma per il tennis le Olimpiadi, essendo ogni 4 anni e mentre ogni anno ci sono gli Slam, un pochino secondo me sono messe da parte. Quando Sara mi ha chiesto di fare il doppio per provare a qualificarci per le Olimpiadi… le ho detto ‘va bene’ – ha raccontato la tennista azzurra – Abbiamo iniziato a giocare il doppio e vedevo che giocavamo bene. Prima ‘io e il doppio’ non eravamo tanto amici.

“Sinner? Mi fa impazzire”

Una volta ho litigato con il mio ex allenatore Renzo Furlan e gli ho detto che non volevo più giocare il doppio… e invece alla fine mi ha regalato momenti incredibili. Quando abbiamo vinto la medaglia, in quel momento mi sono resa conto del valore che hanno le medaglie Olimpiche che è una roba totalmente diversa. Coinvolge molte più persone di quel Paese e me ne sono resa conto però dopo. Sinner? Mi fa impazzire quando Jannik colpisce la palla fortissimo, è una sensazione che mi piace tanto e che mi piace anche su di me quando riesco a colpire forte. Quindi quella cosa di Jannik a me fa impazzire, però ovviamente anche Alcaraz ha un tennis che ti lascia a volte a bocca aperta, quindi tutti e due secondo me sono incredibili”.