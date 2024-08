Battute al super tie-break le russe Andreeva e Shnaider

Sara Errani e Jasmine Paolini vincono la medaglia d’oro nel doppio femminile di tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024 ed entrano di diritto nella storia del tennis azzurro. Mai infatti l’Italia era salita sul gradino più alto del podio nel tennis olimpico. Le azzurre hanno superato al super tie-break le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, alle Olimpiadi come atlete indipendenti, con il punteggio di 2-6, 6-1, (10-7).

Errani e Paolini: “È stata dura ma siamo contentissime”

“Questa finale è pazzesca per come è andata: abbiamo iniziato malissimo il primo set poi siamo state lì e in qualche modo l’abbiamo tirata su. È stata dura ma siamo proprio felici“. Così Sara Errani ai microfoni di Discovery+. “È stato difficilissimo. Io ero entrata molto tesa e facevo fatica, poi un pochino la tensione è andata via e abbiamo iniziato a giocare meglio. È stata dura ma siamo contentissime. Veramente un’emozione unica”, aggiunge Paolini.

Binaghi si commuove: “Errani un colosso”

“Nel tennis ha vinto l’Italia con due medaglie, un oro e un bronzo che vale come un oro. Noi che siamo arrivati fin qui senza Sinner e Berrettini, siamo la nazione più forte al mondo, per quattro anni ci hanno detto che eravamo dei fenomeni perché eravamo arrivati decimi nel medagliere, noi invece siamo primi. Un risultato clamoroso“. Così il presidente della Federtennis Angelo Binaghi al termine del match. “Il bronzo di Lorenzo (Musetti, ndr) vale oro, poi bravissima Jasmine e chi la ha assistita, ma queste sono le olimpiadi di due colossi, Djokovic e Sara Errani, oggi hanno entrambi completato il grande slam d’oro, con queste imprese”, ha proseguito il numero uno della Fitp. “Lo sport è galantuomo, anche il tennis, che ha reso a Sara Errani quello che qualcuno le aveva tolto malauguratamente. Io credo che anche nel caso di Sara vada fatto un monumento alla famiglia – dice commosso Binaghi – noi le siamo stati sempre vicini. Noi siamo come elefanti, non ci dimentichiamo niente, nel bene e nel male”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata