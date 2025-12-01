Morto Nicola Pietrangeli, quando di Sinner disse: “Per batterlo ci vogliono due Djokovic”

Addio a Nicola Pietrangeli. La leggenda del tennis italiano, vincitore di due prove del Grande Slam e capitano non giocatore della prima Coppa Davis vinta dall’Italia, è morto all’età di 92 anni. Pietrangeli è stato uno dei giocatori più forti del Mondo a cavallo fra gli anni ’50 e ’60, prima dell’era Open e quando il circuito era dominato da campioni inarrivabili come Rod Laver. Intervistato da LaPresse a gennaio 2025, Pietrangeli su Jannik Sinner aveva detto: “Per batterlo ci vogliono due Djokovic. Non ha punti deboli, ha la bravura e la fortuna del campione che al momento giusta tira fuori dal cilindro la mossa perfetta”.