Italia-Spagna, la finale della Coppa Davis 2025 in diretta – In campo Berrettini-Carreno Busta

È cominciata sul cemento indoor di Bologna la finale della Coppa Davis 2025, Italia-Spagna. I primi a scendere in campo sono Matteo Berrettini e Pablo Carreno Busta, rispettivamente numero 56 e 89 Atp. Dopo di loro sarà la volta di Flavio Cobolli (22) contro Jaume Munar (36). In caso di parità eventuale doppio con i nostri Bolelli/Vavassori che affronteranno Granollers/Martinez.
Italia-Spagna, la finale della Coppa Davis 2025 in diretta
Inizio diretta: 23/11/25 15:20
Fine diretta: 23/11/25 20:00
Il primo set prosegue in equilibrio, 3-2 Berrettini
Nessuna palla break finora nel primo set, Berrettini conduce 3-2. Ora servizio a Carreno Busta.
Al via il match Berrettini-Carreno Busta, l'azzurro avanti 1-0
Ha tenuto il primo servizio Matteo Berrettini, che si porta in vantaggio 1-0 nel primo set contro Carreno Busta.