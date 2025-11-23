Accesso Archivi

Italia-Spagna, la finale della Coppa Davis 2025 in diretta – In campo Berrettini-Carreno Busta

Matteo Berrettini durante la semifinale contro il Belgio (Foto AP/Luca Bruno)
LaPresse
Gli azzurri a caccia del terzo titolo consecutivo

È cominciata sul cemento indoor di Bologna la finale della Coppa Davis 2025, Italia-Spagna. I primi a scendere in campo sono Matteo Berrettini e Pablo Carreno Busta, rispettivamente numero 56 e 89 Atp. Dopo di loro sarà la volta di Flavio Cobolli (22) contro Jaume Munar (36). In caso di parità eventuale doppio con i nostri Bolelli/Vavassori che affronteranno Granollers/Martinez.

Italia-Spagna, la finale della Coppa Davis 2025 in diretta
Inizio diretta: 23/11/25 15:20
Fine diretta: 23/11/25 20:00
Il primo set prosegue in equilibrio, 3-2 Berrettini

Nessuna palla break finora nel primo set, Berrettini conduce 3-2. Ora servizio a Carreno Busta.

Al via il match Berrettini-Carreno Busta, l'azzurro avanti 1-0

Ha tenuto il primo servizio Matteo Berrettini, che si porta in vantaggio 1-0 nel primo set contro Carreno Busta.

