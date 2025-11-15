Atp Finals, sfuma sogno Bolelli-Vavassori: Heliovaara-Patten in finale doppio

Si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori alle Atp Finals di doppio, a Torino. La coppia che rappresenterà l’Italia in Coppa Davis si è arresa in due set ai fortissimi Harri Heliovaara e Henry Patten, coppia finnico-britannica, che si sono imposti con il punteggio di 6-4, 6-3. In finale Heliovaara-Patten affronteranno i vincenti del derby britannico tra le coppie Salisbury-Skupski e Cash-Glasspool.