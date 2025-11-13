“Flying Racquets. Oltre la rete’, in libro Allemandi le foto dei campioni di Ray Giubilo in 40 anni di tennis

Quarant’anni di tennis internazionale in uno straordinario viaggio fotografico: il tennis come arte del corpo e dello sguardo. Con ‘Flying Racquets. Oltre la rete’, Allemandi presenta una nuova monografia dedicata a uno dei più grandi interpreti della fotografia sportiva contemporanea: Ray Giubilo, fotografo ufficiale dei tornei internazionali più prestigiosi del circuito Atp e Wta. Emozioni, successi e delusioni, “la cosa che colpisce di più – spiega a LaPresse Michele Coppola, Presidente della Società Editrice Allemandi – è questo equilibrio tra il racconto di gesti atletici, alcuni davvero spettacolari, e un tratto che sembra quasi un tratto artistico. Oltre alla capacità di Giubilo di scattare durante le partite, e non in posa, di immortalare gli atleti nel corso degli anni con una naturalezza e capacità estetica che è propria dei libri d’arte”.



Attraverso circa 150 immagini selezionate tra quarant’anni di lavoro, Giubilo costruisce un racconto visivo che va oltre la cronaca sportiva: un viaggio nel cuore del tennis, dove la tecnica incontra la grazia, e la tensione del gesto si trasforma in emozione pura. Da Federer, Nadal, Djokovic e Serena Williams fino ai nuovi protagonisti del nostro tempo, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Jasmine Paolini e Aryna Sabalenka, le fotografie di Giubilo catturano la complessità del tennis contemporaneo: la potenza, l’eleganza, la solitudine, la gioia. Non solo ritratti di campioni, ma ritratti di umanità, colti in attimi di concentrazione, sconfitte e rinascite. Con la sua fotografia lucida e poetica, Ray Giubilo restituisce l’anima del gioco, quella che non si legge nei punteggi ma solo negli sguardi.

Wimbledon,6/07/2014 Finale Novak DJOKOVIC (SRB) batte Roger FEDERER (SUI) 6-7(9/7) 6-4 7-6( 7/4) 5-7 6-4 © Ray Giubilo



“Allemandi – prosegue Coppola – è la prima volta che si misura con una pubblicazione dedicata allo sport, un nuovo corso della casa editrice, che a dicembre dello scorso anno è stata acquisita da Intesa Sanpaolo, Fondazione Compagnia Sanpaolo e Fondazione Cassa Di Risparmio Di Cuneo. Nuovo corso che ovviamente porta con sé nuove opportunità e nuove occasioni. Ray Giubilo aveva lavorato con i testimonial tennisti della banca, come Jasmine Paolini, e le Atp Finals a Torino vedono tra i partner proprio Intesa Sanpaolo. Sul tavolo c’erano tutti gli ingredienti per dare alle stampe un lavoro di grande qualità, dedicato agli appassionati non solo di arte ma anche di sport, che raccontasse 40 anni di gesti atletici. La logica è proprio quella di racchette che volano, ci sono immagini davvero eccezionali”. “Questa iniziativa, la prima, è nata sotto un auspicio eccezionale – aggiunge Coppola – Una settimana prima della selezione finale delle foto, Giubilo ha scattato quella foto con Paolini con la racchetta che le copre il volto, prima di Halloween, diventata subito un fenomeno mondiale”.

Pete Sampras Foto di Ray Giubilo

La presentazione del volume

La presentazione del volume ha avuto luogo mercoledì 12 novembre proprio presso il Fan Village delle Nitto ATP Finals, dove è possibile acquistarlo oltre al bookshop Gallerie d’Italia in via santa Teresa a Torino e sul sito allemandi.com: “Siamo arrivati alla presentazione con una attenzione per Ray Giubilo che era ben oltre le nostre più rosse aspettative, proprio grazie a questo scatto bellissimo”, sottolinea il presidente di Allemandi, che sui prossimi passi della casa editrice apre a molteplici possibilità: “Questi primi mesi di nuovo corso sono caratterizzati da alcune pubblicazioni che sono la testimonianza concreta di una nuova energia, proprio come avevamo immaginato, anche attraverso le pubblicazioni d’arte dedicate alle mostre delle Gallerie d’Italia. C’è il libro ‘Photographs di Jeff Wall, il prossimo libro dedicato a Robert Rauschenberg o quello alla mostra dei Faraoni a Roma alle Scuderie del Quirinale, tutti sono la testimonianza di quello che la riaffermazione di Allemandi rappresenta nelle volontà dei nuovi azionisti dall’acquisizione a oggi”. Fotografia e tennis, ma per il futuro non sono escluse sorprese in altri sport, magari invernali visto che Milano-Cortina è alle porte: “Ad oggi non ci sono decisioni prese, ma è un tema sul tavolo – annuisce Coppola – soprattutto perché il riscontro in questi giorni fa ben sperare. È ampiamente probabile che lo sport, sempre interpretato con le modalità di Flying Racquets, possa essere una nuova sezione nelle iniziative editoriali di Allemandi”.