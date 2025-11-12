Felix Auger-Aliassime supera in tre set Ben Shelton nel match valido per la seconda giornata del gruppo ‘Bjorn Borg‘ delle Atp Finals di Torino. Il canadese si è imposto in rimonta con il punteggio di 6-4, 6-7 (7), 5-7 in due ore e 26′ di gioco. In serata, non prima delle 20.30, è in programma il secondo singolare del girone che vedrà opposti Jannik Sinner e Alexander Zverev: ecco dove vedere il match.
Atp Finals 2025, Felix Auger-Aliassime batte Ben Shelton in rimonta
Stasera il match tra Jannik Sinner e Alexander Zverev