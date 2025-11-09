Atp Finals 2025, Auger-Aliassime: “L’inizio del torneo contro Sinner è la sfida più dura”

“Quando arrivi a questo evento sai che ogni partita sarà dura. Inizio il torneo con la sfida più dura, cosa in un certo senso interessante perché credo che vincere una partita come questa ti dia la sicurezza di poter andare molto lontano in questo torneo”. Lo ha detto Felix Auger-Aliassime in conferenza stampa alle Atp Finals alla vigilia del debutto contro Jannik Sinner. “Mi preparerò per essere un giocatore migliore rispetto a quanto non fossi a Parigi (dove ha perso contro l’azzurro in finale, ndr). Non vedo l’ora ovviamente di affrontarlo e di godermi l’atmosfera, sarà davvero bella – ha aggiunto – La mia seconda esperienza alle Finals? La prima volta è stato wow, era tutto nuovo. Ti senti come se fosse un evento che ti cambia la vita. Ora ho una prospettiva del tipo ‘sì, ce l’ho fatta, ma la vita e la carriera vanno avanti’. Avrò ancora delle sfide più avanti”.