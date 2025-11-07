Accesso Archivi

venerdì 7 novembre 2025

Atp Atene 2025, Musetti-Korda in semifinale: la partita si decide al terzo set – La diretta

Lorenzo Musetti (AP Photo/Andy Wong)
Il tennista italiano punta all’ultimo posto per le Atp Nitto Finals di Torino

Lorenzo Musetti contro l’americano Sebastian Korda nell’Atp Atene 2025, segui con noi in diretta il match a partire dalle 18. Chi vince trova Novak Djokovic, che ha battuto Yannick Hanfmann nell’altra semifinale. Per Musetti, in palio un posto nelle Atp Nitto Finals di Torino.

Atp Atene 2025, Musetti-Korda
Inizio diretta: 07/11/25 17:27
Fine diretta: 07/11/25 21:30
2-2 al terzo set, Musetti più in difficoltà di Korda

Musetti continua a dare l’impressione di essere più in difficoltà del suo avversario, anche nel terzo set. L’americano vince facilmente il suo turno di battuta e si porta 2-1, mentre l’azzurro deve faticare per il 2-2 giocando 9 punti e scambi anche molto lunghi.

1-1 nel secondo set, due game ai vantaggi

Cresce la posta in palio e i punti sono sempre più combattuti. Finiscono ai vantaggi entrambi i primi due game del terzo set, ma sia Korda che Musetti mantengono il servizio: 1-1. 

Korda vince il secondo set 7-5: si va al terzo set

Otto punti consecutivi per Sebastian Korda, che va sul 6-5 e poi ottiene il break decisivo. 7-5 per lo statunitense in un secondo set durato 57 minuti. Si va al terzo e decisivo set. 

Difficoltà per Musetti, ma tiene il servizio: è 5-5

Korda guadagna ancora fiducia e mantiene il servizio portandosi avanti sul 5-4. Molto maggiori le difficoltà per Musetti nel suo turno di battuta: l’azzurro deve recuperare dallo 0-30 ed è costretto ad andare ai vantaggi, ma alla fine riesce a ottenere il punto del 5-5. 

Controbreak di Korda, è 4-4

Sebastian Korda non si dà per vinto e riporta tutto in parità: Musetti gli lascia troppo campo e lo statunitense strappa la battuta all’azzurro. Siamo 4-4 nel secondo set. 

Break per Musetti, 4-3 nel secondo set

Lorenzo Musetti si porta avanti anche nel secondo set: l’azzurro sfrutta la sua prima palla break, difende bene sulla prima di servizio di Korda e lo porta all’errore. Il carrarino servirà ora per il 5-3.

3-3 nel terzo set

Sia Korda che Musetti mantengono facilmente il turno di battuta. Dopo mezz’ora di gioco, il secondo set non si sblocca: è 3-3.

2-2 nel secondo set, ancora nessun break

Ancora nessun break nel secondo set: dopo 4 game è 2-2. Lorenzo Musetti particolarmente abile questa sera al servizio, mettendo più dell’80 per cento delle prime di servizio in campo e chiudendo il quarto game con un ace.

1-1 nel secondo set, Musetti annulla una palla break

Dopo un primo set totalmente a vuoto, entra nella partita Sebastian Korda. Lo statunitense tiene il servizio e vince il suo primo game dell’incontro, poi ha anche la possibilità di portarsi sul 2-0 con una palla break. Ma Musetti la annulla e riporta il conto dei game in parità: 1-1.

Musetti vince il primo set 6-0

Implacabile Lorenzo Musetti: porta a casa il primo set con il punteggio di 6-0 in solo 21 minuti di gioco. L’azzurro è a un set dalla finale. 

Musetti sul 5-0

Ancora due game vinti da Lorenzo Musetti, che tiene il servizio a zero e concede solo un punto nel turno di battuta dell’avversario. Dopo 16 minuti di gioco è già 5-0

3-0 Musetti, un altro break per l'azzurro

Lorenzo Musetti allarga il suo vantaggio a 3-0: mantiene senza difficoltà il suo servizio registrando due ace e poi conquista un secondo break sfruttando un avversario particolarmente falloso. Per l’azzurro l’opportunità di servire per il 4-0 contro un Korda che non sembra essere ancora entrato in partita.

Il primo game è di Musetti

Quattro punti consecutivi per Lorenzo Musetti, che apre la partita nel migliore dei modi. Subito break, 1-0 e servizio per l’italiano.

Al via il match, Korda al servizio

Prende il via il match di semifinale dell’Atp 250 di Atene tra Korda e Musetti. Korda al servizio, subito tre palle break per Musetti.

Atp Metz, Sonego sconfitto in semifinale: Norrie vince in tre set

Si infrange in semifinale la corsa di Lorenzo Sonego agli Atp 250 di Metz. Al Moselle Open l’azzurro è stato battuto in rimonta da Cameron Norrie, numero 27 del ranking, con il punteggio di 4-6 6-2 6-4. Il britannico in finale se la vedrà con il vincente della sfida tra lo statunitense Learner Tien e l’ucraino Vitaliy Sachko.

Nole alle Finals? Non è scontato

La presenza di Novak Djokovic alle Atp Finals di Torino è tutt’altro che scontata. Era stato lo stesso fuoriclasse serbo, ex numero 1 del mondo e recordman di vittorie nei tornei del Grande Slam a dirlo. “Deciderò a fine torneo!“, aveva dichiarato parlando con i media locali in conferenza stampa all’Atp Atene 2025. La mancata partecipazione di Djokovic potrebbe aprire le porte della Finals a Lorenzo Musetti, anche nel caso non dovesse riuscire a vincere il torneo greco.

Novak Djokovic batte Yannick Hanfmann ed è in finale

Novak Djokovic accede alla finale del torneo Atp 250 di Atene. Il tennista serbo, numero 5 del ranking, sul cemento indoor della capitale greca, ha battuto in semifinale il tedesco Yannick Hanfmann, 117 del ranking, con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 20′ di gioco. Il serbo ora attende il vincente della sfida tra lo statunitense Sebastian Korda e l’azzurro Lorenzo Musetti che punta al titolo in terra greca per garantirsi un posto alle Atp Finals di Torino.

© Riproduzione Riservata