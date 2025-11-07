Atp Atene 2025, Musetti-Korda in semifinale: la partita si decide al terzo set – La diretta

Lorenzo Musetti contro l’americano Sebastian Korda nell’Atp Atene 2025, segui con noi in diretta il match a partire dalle 18. Chi vince trova Novak Djokovic, che ha battuto Yannick Hanfmann nell’altra semifinale. Per Musetti, in palio un posto nelle Atp Nitto Finals di Torino.
Musetti continua a dare l’impressione di essere più in difficoltà del suo avversario, anche nel terzo set. L’americano vince facilmente il suo turno di battuta e si porta 2-1, mentre l’azzurro deve faticare per il 2-2 giocando 9 punti e scambi anche molto lunghi.
Cresce la posta in palio e i punti sono sempre più combattuti. Finiscono ai vantaggi entrambi i primi due game del terzo set, ma sia Korda che Musetti mantengono il servizio: 1-1.
Otto punti consecutivi per Sebastian Korda, che va sul 6-5 e poi ottiene il break decisivo. 7-5 per lo statunitense in un secondo set durato 57 minuti. Si va al terzo e decisivo set.
Korda guadagna ancora fiducia e mantiene il servizio portandosi avanti sul 5-4. Molto maggiori le difficoltà per Musetti nel suo turno di battuta: l’azzurro deve recuperare dallo 0-30 ed è costretto ad andare ai vantaggi, ma alla fine riesce a ottenere il punto del 5-5.
Sebastian Korda non si dà per vinto e riporta tutto in parità: Musetti gli lascia troppo campo e lo statunitense strappa la battuta all’azzurro. Siamo 4-4 nel secondo set.
Lorenzo Musetti si porta avanti anche nel secondo set: l’azzurro sfrutta la sua prima palla break, difende bene sulla prima di servizio di Korda e lo porta all’errore. Il carrarino servirà ora per il 5-3.
Sia Korda che Musetti mantengono facilmente il turno di battuta. Dopo mezz’ora di gioco, il secondo set non si sblocca: è 3-3.
Ancora nessun break nel secondo set: dopo 4 game è 2-2. Lorenzo Musetti particolarmente abile questa sera al servizio, mettendo più dell’80 per cento delle prime di servizio in campo e chiudendo il quarto game con un ace.
Dopo un primo set totalmente a vuoto, entra nella partita Sebastian Korda. Lo statunitense tiene il servizio e vince il suo primo game dell’incontro, poi ha anche la possibilità di portarsi sul 2-0 con una palla break. Ma Musetti la annulla e riporta il conto dei game in parità: 1-1.
Implacabile Lorenzo Musetti: porta a casa il primo set con il punteggio di 6-0 in solo 21 minuti di gioco. L’azzurro è a un set dalla finale.
Ancora due game vinti da Lorenzo Musetti, che tiene il servizio a zero e concede solo un punto nel turno di battuta dell’avversario. Dopo 16 minuti di gioco è già 5-0
Lorenzo Musetti allarga il suo vantaggio a 3-0: mantiene senza difficoltà il suo servizio registrando due ace e poi conquista un secondo break sfruttando un avversario particolarmente falloso. Per l’azzurro l’opportunità di servire per il 4-0 contro un Korda che non sembra essere ancora entrato in partita.
Quattro punti consecutivi per Lorenzo Musetti, che apre la partita nel migliore dei modi. Subito break, 1-0 e servizio per l’italiano.
Prende il via il match di semifinale dell’Atp 250 di Atene tra Korda e Musetti. Korda al servizio, subito tre palle break per Musetti.
Si infrange in semifinale la corsa di Lorenzo Sonego agli Atp 250 di Metz. Al Moselle Open l’azzurro è stato battuto in rimonta da Cameron Norrie, numero 27 del ranking, con il punteggio di 4-6 6-2 6-4. Il britannico in finale se la vedrà con il vincente della sfida tra lo statunitense Learner Tien e l’ucraino Vitaliy Sachko.
La presenza di Novak Djokovic alle Atp Finals di Torino è tutt’altro che scontata. Era stato lo stesso fuoriclasse serbo, ex numero 1 del mondo e recordman di vittorie nei tornei del Grande Slam a dirlo. “Deciderò a fine torneo!“, aveva dichiarato parlando con i media locali in conferenza stampa all’Atp Atene 2025. La mancata partecipazione di Djokovic potrebbe aprire le porte della Finals a Lorenzo Musetti, anche nel caso non dovesse riuscire a vincere il torneo greco.
Novak Djokovic accede alla finale del torneo Atp 250 di Atene. Il tennista serbo, numero 5 del ranking, sul cemento indoor della capitale greca, ha battuto in semifinale il tedesco Yannick Hanfmann, 117 del ranking, con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 20′ di gioco. Il serbo ora attende il vincente della sfida tra lo statunitense Sebastian Korda e l’azzurro Lorenzo Musetti che punta al titolo in terra greca per garantirsi un posto alle Atp Finals di Torino.