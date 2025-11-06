Lorenzo Sonego vince al Moselle Open e va in semifinale: Altmaier ko in 2 set

Continua l’ottimo momento sul cemento indoor di Lorenzo Sonego. L’azzurro, n.42 al mondo, si è guadagnato la semifinale al Moselle Open (Atp 250 – montepremi € 596.035) di Metz, battendo Daniel Altmaier (numero 46 del ranking) per 6-4 7-6(6). Già campione nell’edizione 2022 del torneo, il torinese ha vinto la 13ª partita sulle 17 giocate a Metz, e la terza in quest’edizione dopo le vittorie in rimonta su Jan Choinski (n.126) e Flavio Cobolli (n.22 e n.4 del seeding). Nella partita odierna, ha cancellato sei set point al suo avversario sul 5-6 del secondo parziale, recuperando uno svantaggio 2-4 nel tie-break. Reduce dagli ottavi di finale raggiunti nel Masters 1000 di Parigi, Sonego giocherà dunque la semifinale – la prima del suo 2025 – contro Cameron Norrie (n.27 e n.7 del tabellone). I due si sono già affrontati tre volte, con due successi per il 30enne britannico, che ha avuto la meglio anche nell’ultimo precedente, giocatosi ad inizio stagione agli ottavi dell’ATP 250 di Hong Kong. Considerando anche il successo del 2024 ad Indian Wells, l’ex n.8 al mondo è avanti 2-0 nelle sfide sul cemento.

Wta Finals 2025, 3° ko per Paolini

Perde anche l’ultimo singolare del ‘Stephanie Graf Group‘ Jasmine Paolini alle Wta Finals, di scena per il secondo anno consecutivo sul veloce indoor della King Saud University Sports Arena di Riyadh (stellare il montepremi complessivo: 15.500.000 dollari), in Arabia Saudita. Nell’ultima giornata dei round robin la 29enne di Bagni di Lucca (n.8), che ha affrontato questa sua seconda partecipazione consecutiva alle Wta Finals (sia in singolare che in doppio in coppia con Sara Errani) in precarie condizioni fisiche per l’influenza, ha ceduto per 62 63, in poco più di un’ora di gioco, alla statunitense Jessica Pegula (n.5).

Wta Finals 2025, Sabalenka imbattuta va in semifinale

Aryna Sabalenka ha chiuso da imbattuta il gruppo Graf delle Wta Finals in svolgimento a Riad. La bielorussa, numero 1 del mondo, ha superato la statunitense Coco Gauff, numero 3 del ranking Wta, con il punteggio di 7-6 (5), 6-2 in un’ora e 29′, eliminando la campionessa in carica del Roland Garros dal torneo. In semifinale Sabalenka sfiderà in semifinale la statunitense Amanda Anisimova, numero 4 del mondo. Nell’altra semifinale la kazaka Elena Rybakina contro la statunitense Jessica Pegula.