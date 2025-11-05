Ons Jabeur: “Ho sofferto di depressione, calendario troppo duro”

Ons Jabeur ha rivelato di soffrire di depressione a causa della natura impegnativa del calendario e ha chiesto alle autorità del tennis di ridurre la durata dei tornei Masters 1000 disputati in due settimane. La stella tunisina del tennis ha condiviso un messaggio sui social media a luglio, annunciando che si sarebbe presa una pausa a tempo indeterminato dal tennis per concentrarsi sul suo benessere. La trentunenne aveva rivelato di aver sofferto fisicamente e mentalmente negli ultimi due anni e di non sentirsi a suo agio sul campo da tennis. Argomento di discussione è stata l’estensione della maggior parte degli eventi ATP Masters 1000, sei dei quali sono combinati con i tornei WTA, a 12 giorni e con tabelloni da 96 giocatori, con molti insoddisfatti dell’aumento della durata. Nella sua prima apparizione nel tour dopo il ritiro per difficoltà respiratorie a Wimbledon a luglio, Jabeur ha dichiarato a Sky Sports Uk: “Il calendario sta uccidendo tutti. Non sono la prima a smettere di giocare. Beatriz Haddad Maia lo ha fatto e anche Svitolina. È dura. Spero che la comunità tennistica ci ascolti e riduca il numero di tornei”. “Si rimane troppo a lungo. Si ha la sensazione che invece di stressarsi per una settimana, se ne abbiano due molto intense. La gente pensa che abbiamo più tempo, ma in realtà no, è troppo lungo”, ha precisato.



Jabeur ha lanciato la sua fondazione e la sua nuova accademia aprirà ufficialmente i battenti a Dubai a fine novembre. “Ho finito di lasciare che il calendario dettasse cosa dovrei fare e cosa non dovrei fare – ha aggiunto la tre volte finalista di un Grande Slam – Ho davvero sofferto molto, mentalmente più che fisicamente. Ma il mio corpo gridava aiuto da molto tempo. Non l’ho ascoltato. Penso di aver sofferto di depressione senza nemmeno saperlo e la gente mi chiama ‘Ministra della Felicità’. Sono stata molto triste per molto tempo. Sto mettendo me stessa al primo posto. Per me, è un passo enorme”, prosegue. Jabeur non ha ancora fissato una data per il suo ritorno al tennis agonistico, spiegando che la massacrante stagione di 11 mesi deve cambiare. “Tornerò quando ne avrò voglia, quando sarò di nuovo felice”, ha detto la numero 78 del mondo tunisina. “Penso che sia ora di parlare e di cambiare le cose – conclude – Ho la sensazione che ci vedano come robot, ma non più come esseri umani in campo”.