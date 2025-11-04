Atp Metz 2025, oggi il derby Cobolli-Sonego: orari e dove vedere la partita

Derby azzurro oggi tra Flavio Cobolli (n°22) e Lorenzo Sonego (n°42). Il 23enne di Roma e il 30enne di Torino si sfidano agli ottavi di finale dell’Atp Metz 2025. Il loro ingresso in campo è previsto non prima delle ore 18. Il classe 2002 arriva a questo appuntamento dopo aver usufruito di un bye in qualità di testa di serie n°4. Sonego, invece, ha dovuto sconfiggere il britannico Jan Choinski (n°126) in rimonta con il punteggio di 4-6 6-4 6-4.

Gli altri italiani all’Atp Metz 2025

Nel tabellone del torneo 250 francese ci sono altri due italiani: Francesco Passaro e Matteo Berrettini. Il 24enne perugino, n°129 Atp, deve giocare contro il belga Alexander Blockx (n°102). In caso di vittoria agli ottavi trova il transalpino Clement Tabur (n°243). Il 29enne romano, n°63 ed ex top 10, invece, se la vedrà con il vincente del match tra l’australiano Aleksandar Vukic (n°87) e il francese Corentin Moutet (n°31). Berrettini arriva agli ottavi dopo aver superato 6-2 6-4 Quentin Halys, 29enne di Bondy (n°84 Atp).

Cobolli contro Sonego: sfida inedita

Quella tra Cobolli e Sonego è una sfida inedita. I due azzurri non si sono mai scontrati fino ad ora. Il tennista romano giunge a questa sfida al termine di un 2025 positivo in cui ha conquistato due trofei (i primi della sua carriera nel circuito maggiore): Atp 500 di Amburgo e Atp 250 di Bucarest. Il giocatore piemontese dal canto suo conosce bene il torneo di Metz avendolo già vinto nel 2022 in finale contro il kazako Alexander Bublik.

Il montepremi

Vincitore €90.675

Finalista €52.890

Semifinali €31.090

Quarti di finale €18.015

Ottavi di finale €10.460

Sedicesimi di finale €6.390

Dove vedere le partite dell’Atp Metz 2025

Le partite dell’Atp Metz 2025 (compreso il derby tra Cobolli e Sonego) si possono seguire sui canali di Sky Sport e in streaming su Now Tv.