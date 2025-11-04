Atp Metz 2025, oggi il derby Cobolli-Sonego: orari e dove vedere la partita

Derby azzurro oggi tra Flavio Cobolli (n°22) e Lorenzo Sonego (n°42). Il 23enne di Roma e il 30enne di Torino si sfidano agli ottavi di finale dell’Atp Metz 2025. Il loro ingresso in campo è previsto non prima delle ore 18. Il classe 2002 arriva a questo appuntamento dopo aver usufruito di un bye in qualità di testa di serie n°4. Sonego, invece, ha dovuto sconfiggere il britannico Jan Choinski (n°126) in rimonta con il punteggio di 4-6 6-4 6-4.
Gli altri italiani all’Atp Metz 2025
Nel tabellone del torneo 250 francese ci sono altri due italiani: Francesco Passaro e Matteo Berrettini. Il 24enne perugino, n°129 Atp, deve giocare contro il belga Alexander Blockx (n°102). In caso di vittoria agli ottavi trova il transalpino Clement Tabur (n°243). Il 29enne romano, n°63 ed ex top 10, invece, se la vedrà con il vincente del match tra l’australiano Aleksandar Vukic (n°87) e il francese Corentin Moutet (n°31). Berrettini arriva agli ottavi dopo aver superato 6-2 6-4 Quentin Halys, 29enne di Bondy (n°84 Atp).
Cobolli contro Sonego: sfida inedita
Quella tra Cobolli e Sonego è una sfida inedita. I due azzurri non si sono mai scontrati fino ad ora. Il tennista romano giunge a questa sfida al termine di un 2025 positivo in cui ha conquistato due trofei (i primi della sua carriera nel circuito maggiore): Atp 500 di Amburgo e Atp 250 di Bucarest. Il giocatore piemontese dal canto suo conosce bene il torneo di Metz avendolo già vinto nel 2022 in finale contro il kazako Alexander Bublik.
Il montepremi
- Vincitore €90.675
- Finalista €52.890
- Semifinali €31.090
- Quarti di finale €18.015
- Ottavi di finale €10.460
- Sedicesimi di finale €6.390
Dove vedere le partite dell’Atp Metz 2025
Le partite dell’Atp Metz 2025 (compreso il derby tra Cobolli e Sonego) si possono seguire sui canali di Sky Sport e in streaming su Now Tv.