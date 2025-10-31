Accesso Archivi

venerdì 31 ottobre 2025

Atp Parigi Bercy 2025, Sinner-Shelton oggi in campo: orari e dove vedere la partita in tv

Jannik Sinner al Masters 1000 di Parigi, 30 ottobre 2025 (Cal Sport Media via AP Images)
Benedetta Mura
I due si affrontano per l’ottava volta in carriera. L’azzurro è in corsa per tornare n°1 del mondo

Jannik Sinner oggi scende in campo contro Ben Shelton all’Atp Parigi Bercy 2025. L’azzurro n°2 del mondo e lo statunitense n°7 si sfideranno alle 19 per i quarti di finale del Masters 1000 francese. Chi vince vola in semifinale contro il vincente del match tra il russo Daniil Medvedev (n°13) e il tedesco Alexander Zverev (n°3). Nella parte alta del tabellone ci sono il monegasco Valentin Vacherot (n°40) contro il canadese Felix Auger-Aliassime (n°10) e il kazako Alexander Bublik (n°16) contro l’australiano Alex de Minaur (n°6).

Sinner può tornare n°1

L’altoatesino ha l’opportunità di superare in classifica lo spagnolo Carlos Alcaraz e tornare al primo posto del ranking mondiale. I due tennisti sono divisi da 840 punti. In caso di vittoria del torneo il 24enne di Sesto Pusteria guadagnerebbe 1000 punti e scavalcherebbe così il fuoriclasse di El Palmar. Quest’ultimo è uscito dal Masters 1000 parigino, al secondo turno, per mano del britannico Cameron Norrie (n°31) con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 in due ore e 22 minuti di gioco.

Classifica Atp

  1. Alcaraz 11.340
  2. Sinner 10.500
  3. Zverev 6.160
  4. Fritz 4.685
  5. Djokovic 4.580
  6. De Minaur 3.935
  7. Shelton 3.820
  8. Musetti 3.685
  9. Ruud 3.235
  10. Auger-Aliassime 3.195

Il percorso di Sinner all’Atp Parigi Bercy 2025

  • Secondo turno: Sinner-Bergs 6-4 6-2
  • Ottavi di finale: Sinner-Cerundolo 7-5 6-1
  • Quarti di finale: Sinner-Shelton questa sera alle ore 19
  • Semifinale: eventuale sfida con Medvedev o Zverev

I precedenti tra Sinner e Shelton

L’azzurro e lo statunitense si sono già affrontati sette volte in passato. Il bilancio sorride a Jannik che conduce il bilancio per 6-1.

  • Masters 1000 Shanghai 2023, ottavi di finale: Shelton ha vinto 2-6 6-3 7-6
  • Atp 500 Vienna 2023, secondo turno: Sinner ha vinto 7-6 7-5
  • Masters 1000 Indian Wells 2024, ottavi di finale: Sinner ha vinto 7-6 6-1
  • Wimbledon 2024, ottavi di finale: Sinner ha vinto 6-2 6-4 7-6
  • Masters 1000 Shanghai 2024, ottavi di finale: Sinner ha vinto 6-4 7-6
  • Australian Open 2025, semifinale: Sinner ha vinto 7-6 6-2 6-2
  • Wimbledon 2025, quarti di finale: Sinner ha vinto 7-6 6-4 6-4

Dove vedere Sinner-Shelton in tv

Il match sarà trasmesso in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky (Sky Sport e Sky Sport Tennis) e in streaming su Now e SkyGo.

Il montepremi

  • Vincitore 946.610 euro
  • Finalista 516.925 euro
  • Semifinalista 282.925 euro
  • Quarti di finale 154.170 euro
  • Ottavi di finale 82.465 euro
  • Secondo turno 44.220 euro
  • Primo turno 24.500 euro
