Atp Parigi Bercy 2025, Sinner-Shelton oggi in campo: orari e dove vedere la partita in tv

Jannik Sinner oggi scende in campo contro Ben Shelton all’Atp Parigi Bercy 2025. L’azzurro n°2 del mondo e lo statunitense n°7 si sfideranno alle 19 per i quarti di finale del Masters 1000 francese. Chi vince vola in semifinale contro il vincente del match tra il russo Daniil Medvedev (n°13) e il tedesco Alexander Zverev (n°3). Nella parte alta del tabellone ci sono il monegasco Valentin Vacherot (n°40) contro il canadese Felix Auger-Aliassime (n°10) e il kazako Alexander Bublik (n°16) contro l’australiano Alex de Minaur (n°6).

Sinner può tornare n°1

L’altoatesino ha l’opportunità di superare in classifica lo spagnolo Carlos Alcaraz e tornare al primo posto del ranking mondiale. I due tennisti sono divisi da 840 punti. In caso di vittoria del torneo il 24enne di Sesto Pusteria guadagnerebbe 1000 punti e scavalcherebbe così il fuoriclasse di El Palmar. Quest’ultimo è uscito dal Masters 1000 parigino, al secondo turno, per mano del britannico Cameron Norrie (n°31) con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 in due ore e 22 minuti di gioco.

Classifica Atp

Alcaraz 11.340 Sinner 10.500 Zverev 6.160 Fritz 4.685 Djokovic 4.580 De Minaur 3.935 Shelton 3.820 Musetti 3.685 Ruud 3.235 Auger-Aliassime 3.195

Il percorso di Sinner all’Atp Parigi Bercy 2025

Secondo turno: Sinner-Bergs 6-4 6-2

Ottavi di finale: Sinner-Cerundolo 7-5 6-1

Quarti di finale: Sinner-Shelton questa sera alle ore 19

Semifinale: eventuale sfida con Medvedev o Zverev

I precedenti tra Sinner e Shelton

L’azzurro e lo statunitense si sono già affrontati sette volte in passato. Il bilancio sorride a Jannik che conduce il bilancio per 6-1.

Masters 1000 Shanghai 2023, ottavi di finale: Shelton ha vinto 2-6 6-3 7-6

Atp 500 Vienna 2023, secondo turno: Sinner ha vinto 7-6 7-5

Masters 1000 Indian Wells 2024, ottavi di finale: Sinner ha vinto 7-6 6-1

Wimbledon 2024, ottavi di finale: Sinner ha vinto 6-2 6-4 7-6

Masters 1000 Shanghai 2024, ottavi di finale: Sinner ha vinto 6-4 7-6

Australian Open 2025, semifinale: Sinner ha vinto 7-6 6-2 6-2

Wimbledon 2025, quarti di finale: Sinner ha vinto 7-6 6-4 6-4

Dove vedere Sinner-Shelton in tv

Il match sarà trasmesso in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky (Sky Sport e Sky Sport Tennis) e in streaming su Now e SkyGo.

