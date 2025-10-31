Atp Finals 2025, strada in salita Musetti se Auger-Aliassime va in finale a Parigi

Si fa sempre più in salita la corsa di Lorenzo Musetti per ottenere il pass alle Atp Finals. L’approdo in semifinale all’Atp di Parigi di Felix Auger-Aliassime aumenta le chance del canadese di sorpassare il carrarino, attualmente numero 8 del ranking. Musetti occupa attualmente l’ottava posizione con 3.685 punti all’attivo dopo aver perso al secondo turno sul cemento della capitale francese contro Lorenzo Sonego. Auger-Aliassime insegue a quota 3.595, con la possibilità di superarlo in caso di accesso all’atto conclusivo (3.845) e con la chance di conquistare matematicamente il pass per le Finals in caso di trionfo.
Il carrarino in campo ad Atene
Musetti sarà chiamato a scendere in campo anche la settimana prossima, l’ultima prima delle Finals. L’azzurro ha chiesto una wild card per il torneo ATP 250 di Atene per cercare di respingere l’assalto del canadese (se dovesse perdere in semifinale) o per provare un controsorpasso, in caso di sconfitta nell’atto conclusivo. In alternativa c’è l’Atp 250 di Metz.