Sinner-Zverev, oggi la finale dell’Atp Vienna 2025: orario e dove vederla in tv

Oggi, domenica 26 ottobre, va in scena la finale dell’Atp di Vienna 2025 Sinner-Zvever. Il campione italiano, numero due al mondo, arriva all’ultimo capitolo del torneo austriaco dopo aver sconfitto per la dodicesima volta consecutiva Alex De Minaur in due set. Ma per il titolo Jannik non se la vedrà con Lorenzo Musetti, sconfitto nell’altra semifinale da Alexander Zverev che ha spezzato in due set il sogno del carrarino e medita la rivincita pensando all’epilogo degli Australian Open di inizio anno.

Per Sinner la 31esima finale Atp in carriera

Per Sinner si tratta dell’ottava finale stagionale di un 2025 lungo, faticoso e da record perché il tennista altoatesino diventa il primo dopo Novak Djokovic (2015-16) a giocarne otto in due stagioni consecutive. Pur cedendo due game al servizio (uno per set) l’altoatesino ha respinto senza mai mostrare difficoltà gli assalti dell’australiano che ancora un volta sbatte contro il muro azzurro cedendo 6-3 6-4.

Sul cemento della capitale austriaca Jannik vince la 20ma partita ATP di fila nei tornei indoor e raggiunge così la 31ma finale in carriera. E ora non vorrà farsi sfuggire la chance di sollevare adesso il secondo trofeo in meno di un mese dopo quello di Pechino, per arrivare col pieno di entusiasmo all’ultimo Masters 1000 in programma a Parigi. Ma Zverev ha mostrato di esser tornato altamente competitivo giocandosi un trofeo per la prima volta dallo scorso giugno nell’appuntamento di casa a Stoccarda (l’ultimo trionfo invece risale a Monaco ad aprile).

Sinner-Zverev, i precedenti

Sarà l’ottavo match tra i due a livello ATP. Il tedesco è avanti nel bilancio degli scontri diretti per 4-3, ma il fuoriclasse altoatesino ha vinto i due precedenti più recenti, tra cui proprio la finale degli Australian Open di quest’anno. “Il primo turno qui a Vienna è stato difficilissimo ma poi ho trovato più fiducia. Contro Musetti ho disputato una buona partita e sono contento di essere in finale. Ricordo l’epilogo degli Australian open, allora fu molto colpa mia. Sarà una grande sfida e vedremo quale sarà il mio livello”, è il guanto di sfida lanciato dal tedesco che ha concesso pochissimo a Musetti, battuto dopo tre sconfitte consecutive. Una vittoria figlia di una prestazione maiuscola, chiudendo, con un break per set, 6-4 7-5. Il tennista di Amburgo raggiunge così due cifre tonde: sale a 300 vittorie sul cemento in carriera e tocca quota 40 finali ATP (esattamente come Daniil Medvedev, al secondo posto tra i giocatori in attività dietro a Novak Djokovic con 143). Contro Jannik sarà una sfida a suon di record.

Sinner-Zverev, orario e dove vederla in tv

La finale di Vienna 2025 Sinner-Zverev è in programma oggi, 26 ottobre 2025, alle ore 14. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Sky Sport 1 e Sky Sport Tennis. Sarà possibile vedere la finale anche in streaming sull’app SkyGo e su Now.