Atp Vienna 2025, Sinner in finale: De Minaur sconfitto in due set

Jannik Sinner conquista la finale dell’“Erste Bank Open” di Vienna (veloce indoor – montepremi 2.736.875 euro), uno dei due ATP 500 che si concluderà domenica alla Wiener Stadthalle. L’azzurro ha superato l’australiano Alex De Minaur con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 27′. Il numero due del ranking per il titolo se la vedrà con il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev.

Sinner: “Primo set molto fisico, contento di giocare la finale“

“Ho cercato di servire bene, il primo parziale è stato molto fisico e sono contento di aver vinto in due set. Mi aspettavo che cambiasse un paio di cose, lui sa che cosa fare e come metterti sotto pressione. Quando non servi molto bene devi giocare ogni palla e punto e può diventare una partita fisica. Ho cercato di aprire il campo con piccoli cambiamenti, sono soddisfatto di come ho gestito il match e contento di essere in finale”. Così Jannik Sinner, dopo aver conquistato la finale degli Atp 500 di Vienna battendo in semiofianel Alex De Minaur. Sinner non ha perso neanche un set nel corso del torneo: “Quanto ho speso in energie. Un po’, anche per le aspettative della gente e che ho anche io nei miei confronti. Cerco di giocare al meglio che posso. Domani sarà una partita difficile, speriamo in una bella finale”, ha concluso.