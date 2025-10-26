Sinner-Zverev, finale dell’Atp Vienna 2025: primo break per il tedesco, avanti 4-2 – La diretta

Jannik Sinner in campo nella finale dell’Atp 500 di Vienna 2025: l’azzurro, numero 2 al mondo del ranking Atp, affronta il tedesco Alexander Zverev. Ecco tutti gli aggiornamenti in diretta
4-2 il punteggio in favore di Zverev dopo sei game. Sia il tedesco che Sinner, nei rispettivi turni di servizio al quinto e sesto game, hanno annullato due palle break degli avversari. L’italiano sembra un po’ più in difficoltà con il servizio rispetto a Zverev.
Uno Jannik Sinner particolarmente falloso, specialmente con il diritto, subisce il primo break della partita nel quarto game: dopo essere stato avanti 40-0, l’azzurro subisce la rimonta di Zverev che si porta quindi avanti 3-1.
Sia Zverev che Sinner mantengono il servizio nei primi tre game della partita. Zverev annulla una palla break per l’italiano sullo 0-0, Sinner lascia il suo avversario a zero nel suo turno di battuta.
Al via la finale dell’Atp Vienna 2025. Zverev al servizio per iniziare la partita, è suo il primo 15.
La finale dell’ATP Vienna 2025 vede oggi, 26 ottobre, Jannik Sinner affrontare Alexander Zverev. Sinner, numero 2 al mondo, arriva in finale dopo aver battuto Alex De Minaur per la dodicesima volta consecutiva in due set. Zverev, invece, ha superato Lorenzo Musetti nell’altra semifinale. Per Sinner si tratta dell’ottava finale stagionale (come solo Djokovic nel 2015-16) e della 31esima in carriera.
Sarà l’ottavo scontro diretto tra Sinner e Zverev: il tedesco è avanti 4-3 nei precedenti, ma Sinner ha vinto gli ultimi due, inclusa la finale degli Australian Open di quest’anno. Zverev raggiunge la 40esima finale ATP in carriera e 300 vittorie sul cemento.
La finale si gioca alle ore 14 e sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport 1, Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo e Now.