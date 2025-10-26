Accesso Archivi

domenica 26 ottobre 2025

Sinner-Zverev, finale dell’Atp Vienna 2025: primo break per il tedesco, avanti 4-2 – La diretta

Jannik Sinner in campo in un’immagine d’archivio (foto AP/Yin Liqin)
L’azzurro cerca un nuovo successo nella sua ottava finale stagionale

Jannik Sinner in campo nella finale dell’Atp 500 di Vienna 2025: l’azzurro, numero 2 al mondo del ranking Atp, affronta il tedesco Alexander Zverev. Ecco tutti gli aggiornamenti in diretta

Sinner-Zverev, finale Atp Vienna 2025 in diretta
Inizio diretta: 26/10/25 14:00
Fine diretta: 26/10/25 18:00
4-2 Zverev dopo sei game: entrambi sventano due palle break degli avversari

4-2 il punteggio in favore di Zverev dopo sei game. Sia il tedesco che Sinner, nei rispettivi turni di servizio al quinto e sesto game, hanno annullato due palle break degli avversari. L’italiano sembra un po’ più in difficoltà con il servizio rispetto a Zverev. 

Break per Zverev, 3-1 per il tedesco

Uno Jannik Sinner particolarmente falloso, specialmente con il diritto, subisce il primo break della partita nel quarto game: dopo essere stato avanti 40-0, l’azzurro subisce la rimonta di Zverev che si porta quindi avanti 3-1

Nessun break nei primi tre game, 2-1 Zverev

Sia Zverev che Sinner mantengono il servizio nei primi tre game della partita. Zverev annulla una palla break per l’italiano sullo 0-0, Sinner lascia il suo avversario a zero nel suo turno di battuta.

Al via la finale, Zverev al servizio

Al via la finale dell’Atp Vienna 2025. Zverev al servizio per iniziare la partita, è suo il primo 15. 

Tutto pronto per l'inizio della finale Sinner-Zverev

La finale dell’ATP Vienna 2025 vede oggi, 26 ottobre, Jannik Sinner affrontare Alexander Zverev. Sinner, numero 2 al mondo, arriva in finale dopo aver battuto Alex De Minaur per la dodicesima volta consecutiva in due set. Zverev, invece, ha superato Lorenzo Musetti nell’altra semifinale. Per Sinner si tratta dell’ottava finale stagionale (come solo Djokovic nel 2015-16) e della 31esima in carriera.

Sarà l’ottavo scontro diretto tra Sinner e Zverev: il tedesco è avanti 4-3 nei precedenti, ma Sinner ha vinto gli ultimi due, inclusa la finale degli Australian Open di quest’anno. Zverev raggiunge la 40esima finale ATP in carriera e 300 vittorie sul cemento.

La finale si gioca alle ore 14 e sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport 1, Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo e Now.

