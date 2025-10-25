Atp Vienna, la semifinale Sinner-De Minaur: orario, precedenti e dove vederla in tv

Jannik Sinner torna protagonista all’ATP 500 di Vienna 2025, dove oggi, sabato 25 ottobre, affronta Alex De Minaur nella semifinale del torneo austriaco. Il tennista azzurro, campione in carica dopo il successo del 2023, è tornato in campo con grande determinazione. Sinner ha superato nei quarti di finale il kazako Alexander Bublik con il punteggio di 6-4, 6-4, dopo aver eliminato il tedesco Daniel Altmaier all’esordio e l’italiano Flavio Cobolli negli ottavi. Dall’altra parte, l’australiano De Minaur ha avuto la meglio sugli austriaci Rodionov e Misolic, e successivamente su Matteo Berrettini, conquistando così un posto tra i migliori quattro.

Sinner-De Minaur: orario, programma e precedenti

La semifinale Sinner-De Minaur a Vienna è in programma oggi, sabato 25 ottobre, non prima delle ore 15:00. Si tratta di un confronto ormai classico del circuito ATP: i due tennisti si sono sfidati undici volte in carriera, con un bilancio nettamente favorevole all’azzurro, avanti 11-0 nei precedenti. L’ultimo incontro tra Sinner e De Minaur risale a poche settimane fa, quando l’altoatesino ha vinto la semifinale di Pechino in due set, confermando la sua superiorità tattica e fisica.

Dove vedere Sinner-De Minaur in diretta TV e streaming

La semifinale dell’ATP Vienna 2025 tra Jannik Sinner e Alex De Minaur sarà trasmessa in diretta TV ed esclusiva su Sky Sport. Gli appassionati potranno seguire il match anche in streaming su Sky Go e NOW, piattaforme che permettono di vedere la partita su qualsiasi dispositivo. Un appuntamento imperdibile per tutti i fan del tennis italiano e per chi vuole seguire da vicino il cammino di Sinner verso un possibile bis nel torneo austriaco.