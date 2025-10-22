Vespa attacca Sinner: “Perché un italiano dovrebbe tifare per lui?”

Bruno Vespa attacca Jannik Sinner. “Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale. Onore ad Alcaraz che gioca la Coppa Davis con la sua Spagna”, ha scritto su X il giornalista e conduttore di ‘Porta a Porta’ polemizzando sul fatto che il tennista n°2 del mondo ha scelto di non partecipare alle Finals di Coppa Davis 2025.

Perché un italiano dovrebbe tifare Sinner? Parla tedesco (giusto ,e’ la sua lingua), risiede a Montecarlo, non gioca per la nazionale in Coppa Davis per prendersi una settimana di vacanza in più. Onore ad Alcaraz che scende in campo per la sua Spagna. — Bruno Vespa (@BrunoVespa) October 22, 2025

Le motivazioni di Sinner

Il 24enne azzurro aveva motivato così la decisione di rinunciare alla Davis: “L’importante è partire bene nel 2026, una settimana in più di preparazione cambia. È una scelta difficile rinunciare alle Final, averla vinta già due volte ha avuto un suo peso“. Queste le sue parole a Sky Sport che hanno suscitato sia critiche che solidarietà.

“La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra”, aveva replicato il capitano dell’Italia Filippo Volandri, sicuro di poter contare su atleti altrettanto forti, tra cui Lorenzo Musetti n°8 del ranking. “Dovremo superare avversari insidiosi a partire dall’Austria, ma ho la fortuna di poter contare su un’ampia rosa di giocatori che ci permetterà di affrontare l’impegno con la massima convinzione”.

I convocati per la Coppa Davis 2025

I Mondiali a squadre del tennis si svolgeranno dal 18 al 23 novembre 2025 sui campi indoor della ‘SuperTennis Arena’ di Bologna. Sono cinque i convocati da Volandri:

Matteo Berrettini

Simone Bolelli

Flavio Cobolli

Lorenzo Musetti

Andrea Vavassori