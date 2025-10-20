Wta Guangzhou 2025, Cocciaretto batte Parry e avanza agli ottavi di finale

Elisabetta Cocciaretto avanza agli ottavi di finale del torneo Wta 250 sul cemento di Guangzhou in Cina. La tennista azzurra, numero 95 nell’ultimo ranking mondiale Wta, ha battuto nel suo match dei sedicesimi di finale la francese Diane Parry (n. 125) dopo una maratona di 2 ore e 44 minuti con il punteggio di 6-4, 6-7 (9-7), 6-2. Nel prossimo turno, la 24enne marchigiana affronterà la cinese Xiyu Wang (n. 163).

La partita

Un match combattuto e ricco di colpi di scena quello tra Cocciaretto e Parry. L’azzurra ha conquistato il primo set con un solido 6-4, ma Parry ha reagito nel secondo parziale portando la sfida al tie-break, dove si è imposta per 9 punti a 7 annullando ben cinque match point all’avversaria. Nel set decisivo, però, la tennista di Fermo ha trovato le energie per chiudere 6-2, portandosi a casa una vittoria fondamentale.

Anche Bronzetti in campo nel torneo

Nel torneo di Guangzhou, Cocciaretto non è l’unica italiana in campo. C’è anche Lucia Bronzetti (n. 91 Wta), che esordirà domani, martedì, nella mattina italiana, contro la colombiana Camila Osorio (n. 83).