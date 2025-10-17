Will Smith risponde a Sinner: “Interpretarlo in un film? Ci sto”

Jannik Sinner chiama, Will Smith risponde. Alla vigilia del Six Kings Slam al tennista azzurro era stato chiesto chi avrebbe scelto come attore per interpretarlo in un eventuale film su di lui.

“Facciamo Will Smith, perché no. Sarebbe diverso, ma bello“, la risposta del numero due al mondo, la cui replica è diventata virale sui social tanto da chiamare in causa direttamente l’attore statunitense. “Io ci sto”, ha dichiarato Smith su Instagram pubblicando un fotomontaggio con il suo volto al posto di quello di Sinner, lasciando però gli inconfondibili capelli dell’altoatesino mentre alza il trofeo di Wimbledon.

L’attore lo ha fatto con una storia sul suo account Instagram ufficiale, seguito da 69 milioni e mezzo di follower.