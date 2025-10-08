Atp Shanghai 2025, Musetti-Auger Aliassime: la diretta

Ottavi di finale dell’Atp 1000 di Shanghai 2025. Lorenzo Musetti affronta il canadese Felix Auger-Aliassime con in palio non solo un posto ai quarti ma anche punti preziosi per qualificarsi alle Atp Finals di Torino. Segui la partita con noi in diretta.
Niente contro break per Musetti. Il canadese avanti 4-2 nel primo set.
Il primo break del match è per Auger-Aliassime, che nel quinto game è bravo a prendere il controllo degli scambi e punire Musetti con tre diagonali. Il canadese avanti 3-2 con il servizio.
Ancora fasi di studio tra l’italiano e il canadese: entrambi mantengono il servizio nei primi tre game della partita. In risposta Musetti prova a essere aggressivo a rete ma Auger-Aliassime riesce a disinnescarlo.
Il match ha preso il via alle 12:42 ora italiana. Lorenzo Musetti è il primo a servire.
Il match degli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Shanghai 2025 tra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime si disputa l’8 ottobre, non prima delle 12:30 italiane (18:30 locali) allo Stadium Court della Qizhong Forest Sports City Arena. È una sfida fondamentale sia per l’avanzamento nel torneo sia per la qualificazione alle ATP Finals di Torino: Musetti, attualmente ottavo con 3535 punti nella “Race to Turin”, può blindare la partecipazione in caso di vittoria, mentre Auger-Aliassime (decimo con 2905 punti) ha bisogno di un successo per riaprire i giochi.
Nei precedenti tra i due, il bilancio è di 4 vittorie a 3 per Musetti, che ha trionfato negli ultimi due confronti – alle Olimpiadi di Parigi 2024 e al Masters 1000 di Miami 2025. Musetti arriva al match in ottima forma, forte della finale di Chengdu e dei quarti a Pechino, nonché dei successi su Comesana e Darderi a Shanghai, senza perdere set. Auger-Aliassime, testa di serie n.13, è reduce dalla semifinale dello US Open e ha superato Tabilo e De Jong nei turni precedenti.
