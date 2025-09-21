Italia-Usa, finale di Billie Jean King Cup: Cocciaretto batte Navarro 6-4 6-4

Parte bene l’Italia nella finale della Billie Jean King Cup contro gli Usa. Elisabetta Cocciaretto ha battuto nel primo singolare Emma Navarro con un doppio 6-4 6-4 che porta l’Italia sull’ 1-0. Ora toccherà a Jasmine Paolini contro Jessica Pegula, nel secondo singolare. Un anno dopo il trionfo di Malaga l’Italia, alla terza finale di fila, cerca il secondo successo consecutivo.



“E’ stata una partita incredibile sapevo che era forte e io ho cercato di giocare al meglio e ci sono riuscita vincendo una gran partita”. Queste le parole pronunciate da Elisabetta Cocciaretto dopo la vittoria ottenuta contro Emma Navarro nel primo singolare della finale di BJK Cup contro gli Stati Uniti. “Dovevo essere aggressiva – ha ancora aggiunto l’azzurra – Lei è una giocatrice più fisica di me, dovevo stare vicina alla linea di fondo e la chiave oggi è stata questa, riuscire a gestire bene i punti importanti e sono davvero felice. Devo ringraziare la mia capitana, il mio coach Fausto Scolari e tutto il resto della squadra”.