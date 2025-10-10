Accesso Archivi

Wta Wuhan 2025, inarrestabile Paolini: batte Swiatek e vola in semifinale

LaPresse
Ieri la tennista toscana ha vinto contro la danese Tauson

Jasmine Paolini vince 6-1, 6-2 i quarti di finale contro Iga Swiatek e approda in semifinale al torneo Wta di Wuhan 2025. La tennista azzurra non ha concesso nulla alla numero 2 del ranking mondiale, che non è riuscita mai ad entrare realmente in partita. In semifinale affronterà la statunitense Coco Gauff, numero tre al mondo.

Paolini: “Felicissima di aver battuto Swiatek, con Gauff sarà difficile”

“Sono felicissima, finalmente sono riuscita a batterla”. Lo ha detto Jasmine Paolini dopo la prima vittoria in carriera (alla settima sfida) contro Iga Swiatek (n. 2), che le ha regalato anche il pass per la semifinale del Wta 1000 di Wuhan. “Per me significa tanto essere riuscita a giocare così bene contro di lei”, ha aggiunto la giocatrice azzurra, che ora se la vedrà contro la numero tre del mondo Coco Gauff. “Sarà difficile, lei è solida e sta giocando benissimo qui – ha continuato la toscana, vittoriosa negli ultimi tre precedenti con la statunitense – Io però sono contentissima per essere in semifinale, grazie per il supporto”.

Paolini-Swiatek, quarti di finale
La diretta del match.
Inizio diretta: 10/10/25 12:50
Fine diretta: 10/10/25 14:23
Paolini in semifinale, Swiatek ko in due set

Jasmine Paolini si qualifica per la semifinale del ‘Dongfeng-Voyah Wuhan Open’, ultimo Wta 1000 della stagione che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan, in Cina. La tennista azzurra, numero 8 del ranking mondiale, ha battuto in due set Iga Swiatek, n.2 del ranking e del seeding, in due set con il punteggio di 6-1, 6-2 in poco più di un’ora di gioco. In semifinale affronterà la statunitense Coco Gauff, numero tre al mondo.

Accorcia le distanze Swiatek, risultato sul 5-2 nel secondo set
Iga Swiatek alla semifinale di Wimbledon 2025 (foto AP/Kin Cheung)

Scatto d’orgoglio per Iga Swiatek che conquista un altro game nel corso del secondo set. La distanza da Paolini però è tanta, con le due tenniste sul 5-2 per l’azzurra.

Paolini si porta sul 4 a 1 nel secondo set

La tennista italiana non fa sconti all’avversaria e fa suo un altro game nel secondo set. Al momento il match è sul 4-1 per l’azzurra

Paolini avanti anche nel secondo set: 3-1
Jasmine Paolini in campo al torneo Wta di Pechino 2025 (foto Ap/Andy Wong)

Jasmine Paolini è un rullo compressore anche nel secondo set. L’azzurra avanti per tre game a uno.

Paolini conquista in scioltezza il primo set: 1-0

La tennista di Lucca ha fatto suo il primo set degli ottavi di finale a Wuhan contro la numero 2 del mondo, Iga Swiatek. Sei a uno il risultato della prima frazione di gioco.

Paolini a un passo dal primo set, 5-1 per l'azzurra
Jasmine Paolini

Jasmine Paolini in vantaggio per cinque game a uno nel corso del primo set.

Reazione di Swiatek che conquista il suo primo game: 4-1

Dopo una partenza totalmente di marca italiana, la tennista polacca dice la sua conquistando il primo game dopo i primi quattro ad appannaggio della Paolini

Paolini incontenibile, si porta sul 3-0 nel primo set

Jasmine Paolini fa suo anche il terzo game nel primo set, senza concedere nulla all’avversaria

Paolini avanti 1-0 nel primo set

Parte subito bene la tennista italiana che conquista il primo game.

Cresce l'attesa al campo centrale di Wuhan

Il pubblico inizia ad affollare gli spalti dell’impianto sportivo cinese.

