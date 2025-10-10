Wta Wuhan 2025, inarrestabile Paolini: batte Swiatek e vola in semifinale

Jasmine Paolini vince 6-1, 6-2 i quarti di finale contro Iga Swiatek e approda in semifinale al torneo Wta di Wuhan 2025. La tennista azzurra non ha concesso nulla alla numero 2 del ranking mondiale, che non è riuscita mai ad entrare realmente in partita. In semifinale affronterà la statunitense Coco Gauff, numero tre al mondo.
Paolini: “Felicissima di aver battuto Swiatek, con Gauff sarà difficile”
“Sono felicissima, finalmente sono riuscita a batterla”. Lo ha detto Jasmine Paolini dopo la prima vittoria in carriera (alla settima sfida) contro Iga Swiatek (n. 2), che le ha regalato anche il pass per la semifinale del Wta 1000 di Wuhan. “Per me significa tanto essere riuscita a giocare così bene contro di lei”, ha aggiunto la giocatrice azzurra, che ora se la vedrà contro la numero tre del mondo Coco Gauff. “Sarà difficile, lei è solida e sta giocando benissimo qui – ha continuato la toscana, vittoriosa negli ultimi tre precedenti con la statunitense – Io però sono contentissima per essere in semifinale, grazie per il supporto”.
Scatto d’orgoglio per Iga Swiatek che conquista un altro game nel corso del secondo set. La distanza da Paolini però è tanta, con le due tenniste sul 5-2 per l’azzurra.
La tennista italiana non fa sconti all’avversaria e fa suo un altro game nel secondo set. Al momento il match è sul 4-1 per l’azzurra
Jasmine Paolini è un rullo compressore anche nel secondo set. L’azzurra avanti per tre game a uno.
La tennista di Lucca ha fatto suo il primo set degli ottavi di finale a Wuhan contro la numero 2 del mondo, Iga Swiatek. Sei a uno il risultato della prima frazione di gioco.
Jasmine Paolini in vantaggio per cinque game a uno nel corso del primo set.
Dopo una partenza totalmente di marca italiana, la tennista polacca dice la sua conquistando il primo game dopo i primi quattro ad appannaggio della Paolini
Jasmine Paolini fa suo anche il terzo game nel primo set, senza concedere nulla all’avversaria
Parte subito bene la tennista italiana che conquista il primo game.
Il pubblico inizia ad affollare gli spalti dell’impianto sportivo cinese.