Wta Wuhan 2025, inarrestabile Paolini: batte Swiatek e vola in semifinale

Jasmine Paolini vince 6-1, 6-2 i quarti di finale contro Iga Swiatek e approda in semifinale al torneo Wta di Wuhan 2025. La tennista azzurra non ha concesso nulla alla numero 2 del ranking mondiale, che non è riuscita mai ad entrare realmente in partita. In semifinale affronterà la statunitense Coco Gauff, numero tre al mondo.

Paolini: “Felicissima di aver battuto Swiatek, con Gauff sarà difficile”

“Sono felicissima, finalmente sono riuscita a batterla”. Lo ha detto Jasmine Paolini dopo la prima vittoria in carriera (alla settima sfida) contro Iga Swiatek (n. 2), che le ha regalato anche il pass per la semifinale del Wta 1000 di Wuhan. “Per me significa tanto essere riuscita a giocare così bene contro di lei”, ha aggiunto la giocatrice azzurra, che ora se la vedrà contro la numero tre del mondo Coco Gauff. “Sarà difficile, lei è solida e sta giocando benissimo qui – ha continuato la toscana, vittoriosa negli ultimi tre precedenti con la statunitense – Io però sono contentissima per essere in semifinale, grazie per il supporto”.