Atp Shanghai 2025, eterno Djokovic: batte Bergs e vola in semifinale 

Eterno Novak Djokovic. A 38 anni suonati il campione serbo, ex numero 1 del mondo, si qualifica per le semifinali del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai. Al termine di una partita combattutissima, a tratti spettacolare, Djokovic ha fatto valere la sua maggiore esperienza per battere il talentuoso belga Zizou Bergs con il punteggio 6-3, 7-5 dopo 1 ora e 50 minuti. Per Djokovic è la decima semifinale in carriera a Shanghai, affronterà ora la rivelazione monegasca Valentin Vacherot, che ha battuto il danese Holger Rune (10) per 2-6, 7-6 (4), 6-4.

Avanza anche Vacherot: sconfitto Rune

Continua la favola di Valentin Vacherot . Il tennista monegasco, numero 204 al mondo, entrato in tabellone dalle qualificazioni, ha battuto in rimonta ai quarti di finale il danese Holger Rune, undicesimo nella classifica Atp, con il punteggio di 2-6, 7-6 (4), 6-4 in tre ore esatte di partita. In semifinale Vacherot attende il vincitore della sfida tra Novak Djokovic e Zizou Bergs.