Wta Wuhan 2025, Paolini-Yuan: orario, precedenti, dove vederla

Jasmine Paolini affronta oggi, mercoledì 8 ottobre, la sfida contro la cinese Yue Yuan nel secondo turno del WTA 1000 di Wuhan in Cina, sul cemento. La tennista toscana, settima testa di serie del torneo, scende in campo con l’obiettivo di conquistare punti preziosi per la qualificazione alle WTA Finals di Riyadh, in programma dal 1° all’8 novembre.

Orario e programma

La partita tra Jasmine Paolini e Yue Yuan è programmata non prima delle ore 13:00 italiane (19:00 locali) sul Centre Court dell’Optics Valley International Tennis Center di Wuhan. Il match rappresenta l’esordio dell’azzurra nel torneo cinese, dopo aver usufruito di un bye al primo turno grazie al suo status di settima testa di serie.

Il programma del Centre Court di mercoledì 8 ottobre prevede:

Ore 05:00 italiane: Baptiste vs Pegula (vinta da Pegula in tre set con il punteggio di 6-4, 6-4, 7-6 (8-6))

A seguire: Uchijima vs Gauff

A seguire: Sabalenka vs Sramkova

Non prima delle 13:00 : Paolini vs Yuan

: A seguire: Cristian vs Rybakina

I precedenti: dominio azzurro

I numeri sorridono nettamente a Jasmine Paolini, che nei tre precedenti contro Yuan ha sempre avuto la meglio, conquistando un bilancio perfetto di 3-0. Gli scontri diretti raccontano di una superiorità tecnica consolidata dell’italiana:

Roland Garros 2025 (primo turno): Paolini 6-1, 4-6, 6-3

(primo turno): Paolini 6-1, 4-6, 6-3 Wuhan Open 2024 (secondo turno): Paolini 6-4, 6-3

(secondo turno): Paolini 6-4, 6-3 WTA 1000 Pechino 2023 (secondo turno): vittoria di Paolini

Dove vedere la partita in tv e in streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su più piattaforme:

Diretta TV:

SuperTennis HD (gratuito)

(gratuito) Sky Sport Arena (canale 204)

Diretta Streaming:

SuperTenniX e supertennis.tv (gratuito)

e (gratuito) SkyGo e NOW (a pagamento)

La situazione di classifica in vista delle Wta Finals

Paolini arriva a questo appuntamento con un obiettivo ben chiaro: conquistare punti fondamentali per la qualificazione alle WTA Finals. La tennista toscana occupa attualmente la nona posizione nella Race to Riyadh con 3.751 punti, quindi fuori dal torneo, ma si trova a soli 55 punti di distanza dall’ottavo posto detenuto da Elena Rybakina (3.806 punti).

Già qualificate alle Wta Finals sono:

Aryna Sabalenka (9.610 punti) Iga Swiatek (8.153 punti) Coco Gauff (5.399 punti) Amanda Anisimova (5.123 punti) Madison Keys (4.450 punti)

Con tre posti ancora disponibili, Paolini si trova in una battaglia serrata per l’accesso al prestigioso Master di fine anno, dove è invece già matematicamente qualificata nel doppio insieme a Sara Errani.

Chi è Yue Yuan

Yue Yuan, 27 anni di Yangzhou, rappresenta un ostacolo da non sottovalutare per l’azzurra. La tennista cinese, attualmente numero 69 del ranking WTA, ha raggiunto il suo best ranking alla 36ª posizione mondiale nel maggio 2024. Ha conquistato il diritto di sfidare Paolini eliminando al primo turno Lucia Bronzetti con il punteggio di 7-6, 7-6 dopo oltre due ore e mezza di battaglia. Nel 2024, Yuan ha vissuto la sua stagione migliore conquistando il primo titolo WTA al torneo di Austin, dove ha sconfitto in finale la connazionale Wang Xiyu. Il suo momento più alto è arrivato agli Indian Wells, dove ha raggiunto i quarti di finale di un WTA 1000 per la prima volta in carriera, battendo anche la top-10 Zheng Qinwen.

Il torneo e le prospettive di Paolini

Il Dongfeng Voyah Wuhan Open 2025 rappresenta l’ultimo WTA 1000 della stagione, con un montepremi di 3.654.963 dollari. Il format prevede un tabellone di 56 giocatrici, con le prime otto teste di serie che accedono direttamente al secondo turno. Reduce dai quarti di finale di Pechino, dove è stata eliminata da Amanda Anisimova (poi vincitrice del torneo) dopo una battaglia di quasi tre ore, Paolini cerca di mantenere l’alto livello mostrato nel precedente torneo. La toscana ha dimostrato di trovarsi in un buon momento di forma, avendo vinto 29 partite contro 14 sconfitte in questa stagione. Il percorso ipotetico dell’azzurra, sorteggiata nella parte bassa del tabellone presieduta da Iga Swiatek, prevede un possibile ottavo di finale contro la danese Clara Tauson (decima testa di serie) e un eventuale quarto proprio contro la polacca numero 2 del mondo.