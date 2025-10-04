Atp Shanghai 2025, Sinner batte Altmaier all’esordio

Il tennista azzurro: “Non ho avuto tempo per adattarmi, ora devo alzare il livello”

Esordio con vittoria per Jannik Sinner all’Atp Shanghai 2025, Masters 1000 in corso sui campi in cemento della città cinese. Il tennista azzurro, numero due al mondo (e primo del seeding), ha battuto in due set, con un doppio 6-3, il tedesco Daniel Altmaier, numero 49 del ranking, in un’ora e 37 minuti di gioco. Al terzo turno il 24enne altoatesino affronterà l’olandese Tallon Griekspoor, 31° nella classifica mondiale.

“Sapevo già alla vigilia che oggi sarebbe stato difficile, non ho avuto molto tempo per adattarmi. Ogni avversario e ogni giornata è difficile, sono contento di aver vinto, spero di alzare il livello domani. Sono felice di esser tornato qui, ho bellissimi ricordi”, ha detto Sinner, campione in carica a Shanghai, al termine del match.

“Qui è molto più umido, si sente di più la fatica fisicamente. Cerco di riposare ma non è facile dopo aver vinto un titolo (l’Atp 500 di Pechino, ndr). Adesso la cosa più importante è recuperare dal punto di vista fisico, ci vuole il giusto equilibrio per arrivare in fondo alle partite”. “Ho cercato di servire bene e di alzare il livello nei momenti importanti. Sono contento di aver superato la partita di oggi, l’ultima volta avevo perso contro di lui”.