Atp Pechino 2025, la semifinale Sinner-De Minaur: Jannik conquista il primo set 6-3 – la Diretta

Il numero due del mondo affronta l’australiano. Il bilancio nei precedenti è 10-0 per l’azzurro

Riflettori accesi sulla sfida tra Jannik Sinner e Alex De Minaur all’Atp Pechino 2025. Non un semplice incontro di semifinale, ma un capitolo aggiuntivo di una rivalità che, finora, ha un solo padrone. Con un bilancio di 10 vittorie a 0 a favore dell’italiano nel circuito maggiore (11-0 considerando anche il successo alle Next Gen Finals del 2019), Sinner si presenta con un dominio statistico schiacciante. L’unico “turno” vinto dall’australiano è stato un ritiro per infortunio di Sinner al Masters 1000 di Parigi nel 2023.