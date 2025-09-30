Atp Pechino 2025, la semifinale Sinner-De Minaur: Jannik conquista il primo set 6-3 – la Diretta

Riflettori accesi sulla sfida tra Jannik Sinner e Alex De Minaur all’Atp Pechino 2025. Non un semplice incontro di semifinale, ma un capitolo aggiuntivo di una rivalità che, finora, ha un solo padrone. Con un bilancio di 10 vittorie a 0 a favore dell’italiano nel circuito maggiore (11-0 considerando anche il successo alle Next Gen Finals del 2019), Sinner si presenta con un dominio statistico schiacciante. L’unico “turno” vinto dall’australiano è stato un ritiro per infortunio di Sinner al Masters 1000 di Parigi nel 2023.
Jannik Sinner tiene il suo turno di battuta lasciando a zero l’avversario. Sul 30-0 i due giocatori sono stati protagonisti di un lungo scambio vinto poi dal numero due del mondo. Il punteggio nel secondo set è 1-1.
Grande turno di servizio per l’australiano che tiene il servizio a zero piazzando anche due ace con cui si porta avanti nel 2° set per 1-0.
Sinner non sbaglia, tiene il servizio nel nono gioco e conquista il primo set col punteggio di 6-3.
L’australiano tiene il servizio lasciando un solo 15 a Sinner. Il punteggio è 5-3 per il numero due del mondo.
Jannik Sinner tiene il servizio nel settimo game, il più lungo fin qui dell’incontro. L’altoatesino, costretto ai vantaggi da un De Minaur battagliero annulla due palle break e si porta sul 5-2.
Jannik Sinner alza il ritmo in risposta e dopo essersi costruito tre palle break ruba il servizio a De Minaur: 4-2.
Sinner e De Minaur hanno tenuto i rispettivi turni di battuta nei primi quattro game. Il punteggio è di 2-2.
Al via il primo set con Jannik Sinner che tiene il servizio e si porta sull’1-0.
Per Sinner, la posta in gioco è alta: l’obiettivo è raggiungere la sua terza finale consecutiva al China Open. Dopo il trionfo nel 2023 contro Daniil Medvedev e la sconfitta nel 2024 contro Carlos Alcaraz, l’italiano punta a un nuovo successo in terra cinese.
Chiunque vincerà questa semifinale affronterà in finale il vincente dell’altra sfida, che vedrà scendere in campo il russo Daniil Medvedev e lo statunitense Learner Tien.