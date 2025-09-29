Accesso Archivi

lunedì 29 settembre 2025

Sinner in campo nei quarti del Atp Pechino 2025 contro Maroszan. L’azzurro conduce 1-0 – La diretta

LaPresse
Agli ottavi il numero 2 del mondo ha eliminato il francese Atmane

Torna in campo oggi Jannik Sinner al Atp Pechino 2025. Il numero 2 del mondo affronta nei quarti di finale l’ungherese Fabian Maroszan, numero 57 Atp. Il tennista azzurro ha vinto il primo set 6-1.

Atp Pechino 2025, Sinner-Maroszan in diretta
Inizio diretta: 29/09/25 08:30
Fine diretta: 29/09/25 11:00
Secondo set più equilibrato, Sinner conduce 3-2

Il secondo set, a differenza del primo, è iniziato all’insegna dell’equilibrio. Ancora nessun break e l’azzurro conduce 3-2, servizio ora a Maroszan.

Al via il match di Sinner al Atp Pechino 2025

Jannik Sinner torna in campo per i quarti di finale del torneo Atp Pechino 2025, un Atp 500 che è uno degli ultimi appuntamenti stagionali sul cemento. Sinner agli ottavi ha sconfitto il francese Térence Atmane in tre set. 

Doppio break per Sinner

Sinner è sceso in campo concentrato e motivato e a inizio match ha subito indirizzato la partita dalla sua parte con un doppio break nei confronti dell’ungherese.

Sinner si aggiudica il primo set 6-1

Sinner ha chiuso il primo set sul punteggio di 6-1. Inizia il secondo con l’altoatesino che pare deciso a chiudere in fretta il match.

