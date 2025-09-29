Sinner in campo nei quarti del Atp Pechino 2025 contro Maroszan. L’azzurro conduce 1-0 – La diretta

Torna in campo oggi Jannik Sinner al Atp Pechino 2025. Il numero 2 del mondo affronta nei quarti di finale l’ungherese Fabian Maroszan, numero 57 Atp. Il tennista azzurro ha vinto il primo set 6-1.
Il secondo set, a differenza del primo, è iniziato all’insegna dell’equilibrio. Ancora nessun break e l’azzurro conduce 3-2, servizio ora a Maroszan.
Jannik Sinner torna in campo per i quarti di finale del torneo Atp Pechino 2025, un Atp 500 che è uno degli ultimi appuntamenti stagionali sul cemento. Sinner agli ottavi ha sconfitto il francese Térence Atmane in tre set.
Sinner è sceso in campo concentrato e motivato e a inizio match ha subito indirizzato la partita dalla sua parte con un doppio break nei confronti dell’ungherese.
Sinner ha chiuso il primo set sul punteggio di 6-1. Inizia il secondo con l’altoatesino che pare deciso a chiudere in fretta il match.