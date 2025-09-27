Accesso Archivi

sabato 27 settembre 2025

Atp Pechino 2025, Sinner in campo contro Atmane – La diretta

Jannik Sinner all’Atp di Pechino, 25 settembre 2025, Cina (Photo by Han Haidan/China News Service/VCG via AP )
Benedetta Mura
Chi vince vola ai quarti contro l’ungherese Marozsán

Jannik Sinner scende in campo per gli ottavi di finale dell’Atp Pechino 2025, torneo 500 che inaugura il tour asiatico del campione azzurro, n°2 del mondo. Il 24enne altoatesino, testa di serie n°1, gioca contro il francese Térence Atmane, n°68 del mondo. Chi vince se la vedrà con l’ungherese Fábián Marozsán, n°57 Atp, che ha eliminato il francese Alexandre Muller per 6-3 7-6. Agli ottavi del torneo ci sono anche altri due italiani: Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti che incontreranno rispettivamente lo statunitense Learner Tien e il francese Adrian Mannarino.

Jannik Sinner sfida Térence Atmane – ottavi di finale Atp Pechino 2025
Inizio diretta: 27/09/25 09:00
Fine diretta: 27/09/25 12:00
Subito break di Sinner

Sinner conquista subito il break a inizio match. L’azzurro è avanti 2-1.

Sinner e Atmane si sono incontrati solo una volta in passato

Sinner e Atmane si sono incontrati solo una volta in passato, al Masters 1000 di Cincinnati nel 2025, in semifinale. In quell’occasione l’azzurro vinse 7-6 6-2. 

