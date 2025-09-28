Wta Pechino 2025, Paolini batte Kenin in due set e va agli ottavi

Jasmine Paolini stacca il pass per gli ottavi di finale del Wta Pechino 2025, penultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi di 8.963.700 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell’Olympic Green Tennis Centre di Pechino (combined con un ATP 500 in cui proprio oggi Lorenzo Musetti è approdato ai quarti, in attesa del match di Sinner di domani).

La 29enne di Bagni di Lucca, n.8 del ranking e 6 del seeding, è entrata in gara direttamente al secondo turno battendo in due set la lettone Anastasija Sevastova, n.221 Wta (in gara con il ranking protetto e finalista in questo torneo nel 2018), al terzo turno ha regolato per 6-3 6-0, in un’ora e sei minuti di partita, la statunitense Sofia Kenin, n.26 del ranking e 27 del seeding, contro la quale aveva sempre perso.

Paolini: “Non è mai facile giocare contro Kenin”

“Non è mai facile giocare contro Sofia perché lei ti prende il tempo ma alla fine ce l’ho fatta a batterla e sono molto contenta”, le parole a caldo dell’azzurra, che ha ringraziato il pubblico in cinese. Negli ottavi Paolini troverà la ceca Marie Bouzkova, n.52 Wta (6-3 7-5 alla russa Veronika Kudermetova, n.30 del ranking e 24 del seeding): tra l’azzurra e la 27enne di Praga non ci sono precedenti.