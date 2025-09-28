Atp Pechino 2025, Musetti batte Mannarino e va ai quarti

Lorenzo Musetti si qualifica per i quarti di finale del Atp Pechino 2025, torneo Atp 500 in corso sui campi in cemento della capitale cinese. Il tennista azzurro, numero 9 al mondo, ha battuto in due set, in meno di un’ora e mezza di partita, il francese Adrian Mannarino con il punteggio di 6-3, 6-3. Mentre si attende il match di Jannik Sinner contro Fabian Maroszan, in programma domani, Musetti passa dunque ai quarti dove affronterà lo statunitense Learner Tien, ‘giustiziere’ di Flavio Cobolli.

Musetti: “Ho servito bene, contento di essere ai quarti”

“Sono contento di essere ai quarti, oggi ho servito bene e ho fatto quello che dovevo in campo”. Lo ha detto Lorenzo Musetti dopo aver battuto Adrian Mannarino. “Sapevo che sarebbe stata una partita difficile, Adrian è un avversario non semplice, un mancino con una mano e tante qualità. Averlo già affrontato due volte mi ha dato una visione maggiore di quello che avrei dovuto fare in campo, di quello che gli dà fastidio, ed è quello che ho fatto oggi” ha aggiunto.

Eliminato Cobolli, salta il derby azzurro ai quarti

Salta dunque il possibile derby azzurro. Finisce infatti al secondo turno l’avventura di Flavio Cobolli al ‘China Open’. Il tennista azzurro, numero 25 al mondo, ha perso in due set contro lo statunitense Learner Tien, che si è imposto con il punteggio di 6-3, 6-2 in un’ora e 14′ di gioco. Tien ai quarti affronterà proprio Lorenzo Musetti.

Atp Pechino 2025, i risultati degli italiani