lunedì 22 settembre 2025

Atp Chengdu, Musetti in finale: Shevchenko battuto in due set
Lorenzo Musetti in campo allo Us Open 2025 (foto AP/Adam Hunger)
Il suo avversario sarà il cileno Alejandro Tabilo

Lorenzo Musetti accede alla finale del torneo Atp 250 sul cemento di Chengdu, capoluogo della provincia del Sichuan in Cina. In semifinale l’azzurro ha superato in due set (6-3, 6-1) il kazako Alexander Shevchenko. L’avversario del carrarino in finale sarà il cileno Alejandro Tabilo, che ha battuto in due set – 6-4, 7-6 (7-0) – l’americano Brandon Nakashima.

Musetti: “Obiettivo è vincere il torneo”

“Sono contento della mentalità e del livello messo in campo sin qui in questa settimana. Era quello che volevo, l’obiettivo ora è quello di vincere il titolo, l’anno scorso ci sono andato vicino, il lavoro non è ancora finito, domani sarà un match difficile e importante contro Tabilo: sarà dura, è mancino, ma speriamo di poter cogliere la vittoria“, queste le dichiarazioni a caldo di Musetti dopo la vittoria in semifinale. L’azzurro è reduce, prima di questo torneo in Cina, dai quarti di finale dello Us Open a New York, dove era stato battuto dal connazionale Jannik Sinner.

