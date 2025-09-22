Atp Chengdu, Musetti in finale: Shevchenko battuto in due set

Lorenzo Musetti accede alla finale del torneo Atp 250 sul cemento di Chengdu, capoluogo della provincia del Sichuan in Cina. In semifinale l’azzurro ha superato in due set (6-3, 6-1) il kazako Alexander Shevchenko. L’avversario del carrarino in finale sarà il cileno Alejandro Tabilo, che ha battuto in due set – 6-4, 7-6 (7-0) – l’americano Brandon Nakashima.

𝑫𝑶𝑴𝑰𝑵𝑨𝑵𝑻𝑬 🔥



Lorenzo Musetti lascia solo quattro game a Shevchenko e si prende la finale di Chengdu pic.twitter.com/IVrPT2rX5V — FITP (@federtennis) September 22, 2025

Musetti: “Obiettivo è vincere il torneo”

“Sono contento della mentalità e del livello messo in campo sin qui in questa settimana. Era quello che volevo, l’obiettivo ora è quello di vincere il titolo, l’anno scorso ci sono andato vicino, il lavoro non è ancora finito, domani sarà un match difficile e importante contro Tabilo: sarà dura, è mancino, ma speriamo di poter cogliere la vittoria“, queste le dichiarazioni a caldo di Musetti dopo la vittoria in semifinale. L’azzurro è reduce, prima di questo torneo in Cina, dai quarti di finale dello Us Open a New York, dove era stato battuto dal connazionale Jannik Sinner.